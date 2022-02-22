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22 февраля 2022 в 10:07 Поделиться:









Производитель напитков: в ближайшем будущем не исключен рост цен

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

В последние месяцы сырье для производства соков и упаковка подорожали в три раза, и удерживать цены на нынешнем уровне пока что помогает эффект масштаба, сообщил исполнительный директор эстонского производителя соков и напитков Largo Маргус Ветка.

"Колебание цен на некоторое сырье – обычное явление на рынке, но нынешнее ценовое ралли беспрецедентно", – сказал Ветка в интервью изданию Sakala, передает rus.err.ee.

По его словам, одна из причин роста цен – вызванные засухой прошлого лета проблемы с урожаем. Из-за проблем с сырьем фирме пришлось исключить из своей линейки некоторые продукты, и возвращение к ним будет зависеть от следующего урожая.

"В последний квартал прошлого года мы утроили объем продаж, и вызванный этим эффект масштаба позволил нам сохранить цены на нынешнем уровне, но повышение цен в ближайшем будущем не исключено", – сказал предприниматель.