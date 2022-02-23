Цена на газ вновь превысила 1000 долларов за тысячу кубометров

Акции Wix рухнули и дали заработать

Сильно возросшая волатильность рынков не дает покоя инвесторам и спекулянтам. Если раньше я считал сравнение нынешней ситуации с крахом доткомов чрезмерным, то сейчас падение некоторых бумаг уже настолько сильное, что вполне сопоставимо с событиями 23-летней давности.

Сильно возросшая волатильность рынков не дает покоя инвесторам и спекулянтам. Если раньше я считал сравнение нынешней ситуации с крахом доткомов чрезмерным, то сейчас падение некоторых бумаг уже настолько сильное, что вполне сопоставимо с событиями 23-летней давности.