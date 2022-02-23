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    Цена на газ вновь превысила 1000 долларов за тысячу кубометров

    На торгах в среду цена природного газа в Европе вновь достигла уровня 1 007,5 долларов за тысячу кубометров, сообщает агентство РБК.

    Уровень запасов газа в европейских странах во второй половине минувшей недели составлял 31,69% от общего объема подземных газохранилищ.Фото: ANDY RAIN, EPA
    Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 891,49 евро за тысячу кубометров (1007,5 долларов) или до 85,58 евро за мегаватт-час, информирует РБК.
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