Биржа

Симо Сепп

17 февраля 2022 в 10:20 Поделиться:









Инвесторы предсказывают войну, но видят в этом возможность для заработка

Член правления дочернего предприятия Таллиннского порта Green Marine Айн Куузик считает, что вероятность ухудшения ситуации в Украине есть, однако рано или поздно это пройдет, и рынок вновь продолжит свой рост. Поэтому в последние недели он наращивает свои позиции по балтийским акциям. Фото: Андрас Кралла

Из-за напряженности между Россией и Западом многие видят реальную угрозу начала войны в Украине. Мы решили узнать у инвесторов, насколько реально они оценивают вероятность войны и планируют ли они вносить изменения в свои портфели.

В опросе Äripäev приняло участие 266 инвесторов. Большая часть из них считает, что военная ситуация в Украине в ближайшие пару месяцев может усугубиться. 31,2% опрошенных считают, что вероятность усугубления конфликта средняя (20-50%). 29,7% считают, что такая вероятность высокая (50–80%) и 10,5% опрошенных полагают, что вероятность очень высокая.