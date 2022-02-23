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23 февраля 2022 в 11:49 Поделиться:









Эстонский стартап приобрел немецкого поставщика облачных услуг

Денис Широкой, основатель и генеральный директор Apifonica. Фото: SmartTel Plus

Эстонская ИТ-компания SmartTel Plus, работающая в Европе под брендом Apifonica, в феврале этого года приобрела TENIOS GmbH Im Mediapar - одного из ведущих поставщиков облачных услуг в Германии, пишет foundMe.

TENIOS предлагает интеллектуальные системы голосовых диалогов через Voice API, маршрутизацию IN, основанный на искусственном интеллекте голосовой вывод (TTS) и распознавание речи (ASR), а также интеграцию голосовых роботов из одного источника.

SmartTel Plus приобрел 100% акций TENIOSE. Сделка является одним из шагов в расширении Apifonica в Западной Европе и на немецком рынке в частности.

Apifonica предлагает полностью настраиваемое решение для автоматизации персонала, продаж и колл-центров посредством запрограммированного синтеза речи, ее распознавания и анализа. В прошлом году эстонская ИТ-компания SmarTel Plus запустила в Эстонии услугу Hidemyphone.ee, которая помогает пользователям сохранять конфиденциальность своего номера телефона.