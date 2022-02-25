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25 февраля 2022 в 9:28 Поделиться:









Минобороны Украины: российские военные уже в одном из районов Киева

Российские войска в Крыму. Фото: Sergei Malgavko, Scanpix

Минобороны Украины подтвердило, что в киевском районе Оболонь действует российская диверсионно-разведывательная группа. Ранее в пятницу об этом сообщали очевидцы и писали СМИ.

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"Просим граждан сообщать про передвижения техники, – говорится в сообщении. – Мирным жителям – быть осторожными! Не покидать дома!"

Корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко сообщает, что слышит "постоянные взрывы" в районе Оболони.

В соцсетях сообщают о перестрелках в районе метро Оболонь в Киеве.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила в "Фейсбуке", что в центр города под видом украинских военных пыталась прорваться российская разведывательно-диверсионная группа, но ее удалось остановить, а члены этой группы убиты.

Министерство обороны призвало жителей Оболони изготавливать бутылки с зажигательной смесью и давать отпор наступающим российским войскам.

Минобороны России: российские ВДВ взяли под контроль Чернобыльскую АЭС

Минобороны России выступило с первым заявлением за утро 25 февраля. В нем, в частности, говорится, что российский военный десант взял под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.

"С военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Радиоактивный фон в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку", - говорится в заявлении российских военных.

Российское военное ведомство также заявило, что "действия по обороне ЧАЭС гарантируют, что националисты или террористы не смогут организовать ядерную провокацию".

Офис президента Украины: Киев готов обсуждать нейтральный статус, но нужны гарантии безопасности

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить гарантии безопасности.

«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас - когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать», - сказал он, передает «Медуза».

По словам чиновника, в Киеве слышали из Москвы, что "они хотят говорить": "Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами".