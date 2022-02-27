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27 февраля 2022 в 11:04 Поделиться:









Ряд российских банков отключат от SWIFT: что это означает на практике?

Протесты в Германии против вторжения в Украину. Иллюстративное фото. Фото: Sachelle Babbar, Scanpix

Еврокомиссия, Германия, США, Франция, Канада, Италия и Великобритания договорились исключить некоторые российские банки из международной системы платежных услуг SWIFT. Речь идет о фининститутах, уже попавших под санкции международного сообщества, однако официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт уверяет, что при необходимости данная мера может коснуться и других банков РФ. Что это решение означает на практике?

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Аналитики рейтинговых агентств Fitch и Moody's ставили риск отключения России от SWIFT, через которую проходят все международные расчеты, в один ряд с блокирующими санкциями США против крупных российских банков. Такие меры, «скорее всего, окажут существенное влияние на экономику и финансовую систему», предупреждало, в частности, Moody’s, отмечая, что они чрезвычайно затруднят участие российских банков в международных операциях (в том числе по сопровождению экспорта), пишет « РБК ».

«На большинство услуг и банковских сервисов отключение России от SWIFT никак не повлияет. Операции по картам внутри России — без изменений», — прокомментировал изданию анонимный источник. Операции по картам внутри России не зависят от SWIFT, отметил и глава ассоциации «Финансовые ассоциации» Роман Прохоров.

Что изменится в переводах за рубеж?

Директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин отмечает, что Россию с внешним финансовым миром связывает именно SWIFT (если не брать в расчет российско-китайскую альтернативу для взаиморасчетов в национальных валютах и прочие небольшие проекты), поэтому фактически переводы будут невозможны. Вместо SWIFT банки могут использовать электронную почту, передачу сообщений по каналам телексной связи (единая международная система телеграфной связи), бумажные платежные поручения, говорил РБК партнер Borenius Russia Артем Жаворонков.

«Платежные поручения повышенной важности могут обрабатываться более оперативно усилиями иностранной стороны, но в остальных случаях (малые суммы, несущественные сделки, нежелание иностранных банков брать на себя риски) возникает вероятность больших задержек, особенно для частных лиц и малого и среднего бизнеса», — оценивает он.

«Скорее всего, сроки платежей по альтернативным каналам будут проходить от двух до десяти дней», — считает анонимный источник издания, добавляя, что переводы за рубеж, «скорее всего, будут проходить по альтернативным каналам с использованием систем Центрального банка (СПФC) и банковских корреспондентских сетей».

Что случится, если Россию полностью отключат от SWIFT?

Тотальное отключение от SWIFT грозит России параличом международных расчетов, валютным шоком, дефицитом импортных товаров и затронет практически все население России — причем сильнее других пострадают как раз те, кто, вероятно, даже никогда и не слышал такую аббревиатуру, перечислял старший вице-президент ICDC Pacific Co Константин Воробьев, передает The Bell

«Полное отключение России от SWIFT выглядит реалистичным лишь в том случае, если Запад решит прекратить торговать с Россией и осуществлять финансовые транзакции. Иначе для Запада это будет “выстрел себе в ногу”, да и в случае введения столь жестких санкций какое-то пространство для диалога исчезнет, как исчезнут у Запада и инструменты воздействия на Россию», — считает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Еще в 2014 году ЦБ России начал работать над альтернативами международным финансовым сервисам: были запущены российская Национальная система платежных карт (НСПК; обеспечивает работу Visa и Mastercard внутри России) и российский аналог SWIFT, Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

По словам зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, по итогам 2020 года на СФПС пришлось 20% российского финансового трафика, к системе подключено свыше 300 организаций. Система позволит обеспечить бесперебойность платежей внутри страны, но что будет с платежами международными — остается вопросом (если не рассматривать перспективу возвращения к устаревшим каналам телексной связи, хотя в 2014 году ЦБ тестировал и такую возможность).

Пока СПФС с трудом удается привлекать зарубежных участников: подключаться к российской системе иностранные банки не спешат, поскольку у США всегда в распоряжении остается инструмент вторичных санкций, сильно снижающих желание и готовность других стран обходить санкционные ограничения, замечает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Помимо прочего, чтобы стать альтернативой для коммерческих банков, система должна преодолеть технические ограничения: в отличие от SWIFT, работающей круглосуточно, операции через СПФС можно проводить только по будням в рабочие часы, а размер одного сообщения в ней ограничен 20 Кб.

Mastercard уведомила подсанкционные банки об их исключении из системы

С 26 февраля карты Mastercard, выпущенные ВТБ, «Открытием», Совкомбанком, Промсвязьбанком и Новикомбанком перестали работать за границей, передает « РБК ».

В уведомлении о приостановке участия в адрес одного из банков, с которым ознакомился РБК, сказано, что Mastercard приняла такое решение из-за нарушений правил платежной системы, так как банки не должны причинять вред репутации «знаков» (платежной системы Mastercard. — РБК), по мнению их правообладателя.

Приостановление участия банка в платежной системе означает, что карты Visa и Mastercard, эмитированные этими банками и их «дочками», перестанут работать за границей и на иностранных интернет-магазинах. Однако в России они продолжат работу, так как все операции по картам внутри страны обрабатываются Национальной системой платежных карт.

Центробанк России пытается успокоить рынки

Центральный банк России в воскресенье заявил, что у него достаточно ресурсов, чтобы помочь банкам бесперебойно работать, и пообещал предоставлять банкам рублевую ликвидность в необходимом количестве.

• Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.

• Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Аукцион РЕПО «тонкой настройки» в понедельник будет проведен на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок. Для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности Банк России существенно расширит Ломбардный список.

• Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

• Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально.

• Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.