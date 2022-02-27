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    Страны Запада договорились отключить ряд банков РФ от SWIFT

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Фото: POOL, Scanpix

    Еврокомиссия, Германия, США, Франция, Канада, Италия и Великобритания договорились о новых жестких экономических санкциях в отношении России в ответ на военное вторжение РФ в Украину, сообщает Deutsche Welle.

    Так, отдельные российские банки будут исключены из международной системы платежных услуг SWIFT - шаг направлен на изоляцию этих учреждений от международных финансовых потоков и тем самым ограничение их глобальной деятельности, указали в Брюсселе.
    Речь идет о фининститутах, уже попавших под санкции международного сообщества, объяснил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). По его словам, при необходимости мера коснется и других банков РФ.
    Глава Еврокомиссии: Парализуем активы ЦБ России
    Кроме того, достигнута договоренность ограничить возможности Центрального банка России использовать собственные международные резервы таким образом, чтобы нивелировать воздействие санкций. "Мы парализуем активы Центрального банка России. Это заморозит его транзакции. И это сделает невозможным ликвидацию активов Центробанком", - сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
    Среди других санкций, которые намерены применить Берлин и его союзники, - ограничение возможности для состоятельных россиян получить так называемый "золотой паспорт" и тем самым европейское гражданство для них и членов их семей.

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