Подсказка

Дмитрий Фефилов

28 февраля 2022 в 15:48 Поделиться:









Что означает отключение от SWIFT?

Биржевой редатор ДВ Дмитрий Фефилов

На выходных стало известно, что крупные российские банки будут отключены от международной системы SWIFT. Речь идет о тех же банках, которые уже подверглись санкциям.

Система SWIFT была запущена в 1973 году и базируется в Бельгии. Это означает, что все, что связано с этой системой, подчиняется бельгийским законам и законам ЕС. Поэтому США не могли в одностороннем порядке принять решение об отключении России от SWIFT.

Аббревиатура SWIFT переводится как «Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций». Система не хранит и не переводит средства, это система коммуникации, которую используют почти все банки мира для безопасного и быстрого обмена поручениями/приказами на перевод денежных средств. На сегодняшний день в это сообщество входит около 11 000 банков из более чем 200 стран. В прошлом году через систему SWIFT ежедневно проходило более 42 миллионов сообщений о сделках. Сегодня доступа к SWIFT нет только у Ирана и Северной Кореи.

Переводить средства без системы SWIFT из России в зарубежные банки по-прежнему будет возможно (если на клиента или банк не наложены дополнительные санкции - например, запрет на ведение операций с долларами США или другой валютой). Однако из-за отсутствия автоматизации процесса, который обеспечивает SWIFT, денежные операции будут происходить значительно медленнее, так как поручения или приказы на перевод денежных средств нужно будет «вручную» отдавать по другим каналам связи (например, по телефону, факсу или электронной почте).

ПРИМЕР Когда вы переводите деньги на зарубежный счет в другом банке, вы, помимо номера счета, также указываете код SWIFT, который имеет банк получателя. Получив через систему SWIFT сообщение о переводе этих средств, банк одобряет перевод и отражает средства на счету своего клиента.

Очевидно, что если деньги меняют владельца внутри одного банка, то система SWIFT для этого не требуется. Не нужна она и в случае, если переводы происходят в границах одного государства, где банки могут использовать другие, внутренние системы для взаимного зачета переводимых средств.

Таким образом, объемы сделок по переводу средств как за рубеж, так и обратно, снизятся. Ситуацию может усугубить и то, что иностранные банки могут отказаться работать с российскими банками по другим, менее надежным каналам.

В случае с Россией, как страной-экспортером сырья (энергоносители, зерно и т.д.), отключение от SWIFT означает сложности продажи всех этих экспортных товаров за рубеж. Например, когда Иран был отключен от системы SWIFT в 2012 году, экспорт нефти из этой страны упал на более чем на 50%.

Однако следует понимать, что с проблемой приобретения российских товаров столкнется и Запад. Особенно это коснется сектора энергоносителей, поскольку в лучшем случае оплата будет происходить медленнее, а в худшем - ее будет невозможно проводить.

Это также затронет и российский импорт, так как расплачиваться с поставщиками будет проблематично. Соответственно, те, кто экспортируют товары в Россию, тоже ощутят на себе негативное влияние ограничений.

Если говорить о небольших суммах частных лиц, то тут сложно что-то сказать, так как такого рода сделки не будут являться приоритетными ни для одной из сторон, предоставляющих финансовые услуги.