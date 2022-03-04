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    Страны Балтии ограничили импорт российского электричества

    Эстонская распределительная энергетическая компания Elering вместе с латвийской AST и литовской Litgrid ограничили пропускную способность электрокабелей, идущих из России в Латвию и Литву, до 300 мегаватт.

    Фото: Andras Kralla
    Это означает, что пропускная способность кабеля, идущего из Калининградской области в Литву, снижена до 150 мегаватт. Аналогичное снижение было сделано по отношению к кабелю, идущему из России в Латвию. Эстонские кабеля изменения не затронули, поскольку электричество из России приходит в нашу страну из Финляндии и Латвии.

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