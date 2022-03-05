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dv.ee

5 марта 2022 в 14:19 Поделиться:









Полиция: в соцсетях распространяется ложная информация о нападениях на национальной почве

Иллюстративное фото. Фото: Andres Haabu

По данным полиции, в социальных сетях начала распространяться информация о конфликтах на национальной почве. Департамент полиции и погранохраны подчеркивает, что это – ложная информация.

«В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что якобы в последние дни в Эстонии были нападения на людей на национальной почве. Это неправда. Цель создателей такой ложной информации – расколоть местных жителей и уменьшить наше чувство безопасности. В нынешнее трудное время мы должны поддерживать друг друга, а в социальных сетях быть внимательными и относиться критично к источнику информации», - сообщает полиция.

Департамент полиции и погранохраны советует:

• В социальных сетях подавайте жалобы (рапорты) на ложную информацию и блокируйте такие сообщения;

• Передавайте информацию о таких сообщениях веб-полицейским;

• Поддерживайте достоверные источники, распространяйте проверенную информацию;

• Если вы критикуете информацию, иллюстрируйте скриншотом, а не ссылкой;

• Поддерживайте и цените свободную прессу;

• Если видите, что кому-то нужна помощь, сразу звоните на 112.