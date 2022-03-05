Полиция: в соцсетях распространяется ложная информация о нападениях на национальной почве
Иллюстративное фото. Фото: Andres Haabu
По данным полиции, в социальных сетях начала распространяться информация о конфликтах на национальной почве. Департамент полиции и погранохраны подчеркивает, что это – ложная информация.
«В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что якобы в последние дни в Эстонии были нападения на людей на национальной почве. Это неправда. Цель создателей такой ложной информации – расколоть местных жителей и уменьшить наше чувство безопасности. В нынешнее трудное время мы должны поддерживать друг друга, а в социальных сетях быть внимательными и относиться критично к источнику информации», - сообщает полиция.
Департамент полиции и погранохраны советует:
• В социальных сетях подавайте жалобы (рапорты) на ложную информацию и блокируйте такие сообщения;
• Передавайте информацию о таких сообщениях веб-полицейским;
• Поддерживайте достоверные источники, распространяйте проверенную информацию;
• Если вы критикуете информацию, иллюстрируйте скриншотом, а не ссылкой;
• Поддерживайте и цените свободную прессу;
• Если видите, что кому-то нужна помощь, сразу звоните на 112.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: