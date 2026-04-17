Инвестор, потребовавший вернуть кредит, сам купил часть крупного проекта. «Я сделал это вынужденно»
Инвестор, выдавший кредит под проект Vektor, на аукционе у судебного исполнителя сам купил часть этого проекта. 21 квартира, в свою очередь, недавно перешла Nordecon, а налоговая задолженность девелоперской компании заметно сократилась.
В рамках проекта Vektor, принадлежащего компании Triple Net Capital, было завершено строительство почти 8000 квадратных метров коммерческих площадей и 200 квартир, часть из которых теперь передана компании Nordecon, занимавшейся строительством здания.
Foto: Лийз Трейманн
«По воле обстоятельств я получил актив, который мне вообще не был нужен. И сейчас тоже не нужен», – рассказал Имре Пеэтс, купивший на аукционе судебного исполнителя один участок земли в рамках проекта делового и жилого комплекса Vektor на Пярнуском шоссе в Таллинне.
У компаний Triple Net Capital, реализовавших ряд крупных проектов в Таллинне, возникли налоговые задолженности, а совладелец фирмы даёт местами расплывчатые и противоречивые комментарии о деятельности застройщика. Лишь одно можно сказать точно: Triple Net не исключает возможность продажи некоторых своих проектов.
