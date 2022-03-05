  • Поделиться:

    Зеленский осудил НАТО за отказ закрыть небо над Украиной

    Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: SERGEI SUPINSKY, Scanpix

    Президент Украины назвал брюссельскую встречу глав МИД стран - членов НАТО слабой и выразил сомнение в способности Североатлантического альянса кого-либо защитить, сообщает Deutsche Welle.

    "Сегодня прошел саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. Все разведки стран НАТО прекрасно знают планы врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжать наступление... Девять дней мы ведем жестокую войну... Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной", - заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам, размещенном в пятницу в его Twitter.
    Как заявил в пятницу генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, все страны НАТО выразили согласие по поводу того, что не следует направлять силы альянса в Украину. "Мы согласны, что там не должно быть ни самолетов НАТО, ни натовских сухопутных сил", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД стран - членов Североатлантического альянса.
    По словам президента Украину, все, на что альянс был способен на заседании в Брюсселе, - это провести через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины.
    "Я не знаю, кого вы сможете защитить и способны ли защитить даже страны своего альянса, от нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, общую свободу, общее будущее", - подчеркнул Зеленский.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

«Пострадает экономика всей Европы»: строители готовятся к кризису
Как декларировать полученный от инвестиций и криптовалюты доход?
Платежная система PayPal отказалась от работы в России
Влияние санкций
«Пострадает экономика всей Европы»: строители готовятся к кризису
В последние годы строителям пришлось столкнуться с рядом серьезных кризисов, и они опасаются, что нынешняя ситуация нанесет ущерб для экономики всех стран Европы. В то же время предприниматели пытаются сохранять голову ясной, чтобы быстро и правильно реагировать в условиях быстро меняющейся ситуации, пишет
В последние годы строителям пришлось столкнуться с рядом серьезных кризисов, и они опасаются, что нынешняя ситуация нанесет ущерб для экономики всех стран Европы. В то же время предприниматели пытаются сохранять голову ясной, чтобы быстро и правильно реагировать в условиях быстро меняющейся ситуации, пишет
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Вы купили российские акции. Что теперь с ними будет?
Московская биржа, где котируются акции российских компаний, до сих пор остается закрытой. Лондон и Германия прекратили торговлю расписками на российские бумаги, зарубежные брокеры закрывают возможность торговать ими и в США. Что все это значит для инвестора, владеющего российскими акциями? Ничего хорошего!
Московская биржа, где котируются акции российских компаний, до сих пор остается закрытой. Лондон и Германия прекратили торговлю расписками на российские бумаги, зарубежные брокеры закрывают возможность торговать ими и в США. Что все это значит для инвестора, владеющего российскими акциями? Ничего хорошего!
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Можно ли работать, находясь на больничном?
Читатель спрашивает: Я заболел и взял больничный. Но у меня на работе приближается срок сдачи важного проекта. Я сказал работодателю, что чувствую себя лучше и могу закончить работу над проектом, находясь на больничном. Он же ответил мне, что во время действующего листа по нетрудоспособности нельзя выполнять никакую работу. Правда ли это? Может ли работодатель расторгнуть со мной трудовые отношения из-за того, что, находясь на больничном, я не смогу закончить проект?
Читатель спрашивает: Я заболел и взял больничный. Но у меня на работе приближается срок сдачи важного проекта. Я сказал работодателю, что чувствую себя лучше и могу закончить работу над проектом, находясь на больничном. Он же ответил мне, что во время действующего листа по нетрудоспособности нельзя выполнять никакую работу. Правда ли это? Может ли работодатель расторгнуть со мной трудовые отношения из-за того, что, находясь на больничном, я не смогу закончить проект?
Все мнения
Эпицентр
Санкции против России: эстонские предприниматели пытаются справиться с ситуацией
Ведение бизнеса с Россией и Беларусью станет практически невозможным для эстонских предпринимателей, поскольку банки ограничивают платежи из-за санкций, и многим промышленным отраслям придется искать альтернативы существующим цепочкам поставок, пишет
Ведение бизнеса с Россией и Беларусью станет практически невозможным для эстонских предпринимателей, поскольку банки ограничивают платежи из-за санкций, и многим промышленным отраслям придется искать альтернативы существующим цепочкам поставок, пишет
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Деловые люди: что происходит с ценами на нефть и газ? Каковы перспективы?
В свежем выпуске подкаста “Деловые люди” принял участие основатель консалтинговой компании Balesene OÜ и внештатный профессор Университета Восточной Финляндии Андрей Белый.
В свежем выпуске подкаста “Деловые люди” принял участие основатель консалтинговой компании Balesene OÜ и внештатный профессор Университета Восточной Финляндии Андрей Белый.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение