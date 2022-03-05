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5 марта 2022 в 9:18 Поделиться:









Зеленский осудил НАТО за отказ закрыть небо над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: SERGEI SUPINSKY, Scanpix

Президент Украины назвал брюссельскую встречу глав МИД стран - членов НАТО слабой и выразил сомнение в способности Североатлантического альянса кого-либо защитить, сообщает Deutsche Welle.

"Сегодня прошел саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. Все разведки стран НАТО прекрасно знают планы врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжать наступление... Девять дней мы ведем жестокую войну... Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной", - заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам, размещенном в пятницу в его Twitter.

Как заявил в пятницу генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, все страны НАТО выразили согласие по поводу того, что не следует направлять силы альянса в Украину. "Мы согласны, что там не должно быть ни самолетов НАТО, ни натовских сухопутных сил", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД стран - членов Североатлантического альянса.

По словам президента Украину, все, на что альянс был способен на заседании в Брюсселе, - это провести через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины.

"Я не знаю, кого вы сможете защитить и способны ли защитить даже страны своего альянса, от нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, общую свободу, общее будущее", - подчеркнул Зеленский.