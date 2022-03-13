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    Более 1000 работодателей выразили готовность принять на работу украинских беженцев

    Иллюстративное фото.Фото: IMAGO/Jens Schicke, Shutterstock

    Эстонские работодатели выражают заметную заинтересованность в трудоустройстве украинских беженцев – пока они нанимают их сами, поскольку у Кассы по безработице на данный момент нет детального обзора того, на какого типа занятость могут претендовать прибывающие в страну украинцы, пишет rus.err.ee.

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    "В течение ближайшего месяца сфера торговли сможет трудоустроить около тысячи украинских беженцев. Крупные сети могут принимать от 100 до 300 человек, маленькие магазины уже говорят, что постараются взять хоть кого-нибудь, чтобы просто помочь", - сообщила глава Союза торговых предприятий Эстонии Неле Пейл.
    "Желание помочь украинцам и готовность платить им зарплату необычайно велики. Мы знаем, что на данный момент более 1100 работодателей сообщили Кассе по безработице о готовности предложить рабочие места беженцам", - сказал глава Центрального союза работодателей Арто Аас.
    Касса по безработице пока не знает, что сможет предложить приезжающим в Эстонию украинцам - зарегистрировать их как безработных можно только после того, как они получат вид на жительство. К тому же, пока нет ясности, сколько новоприбывших трудоспособного возраста смогут устроиться на работу и каков их опыт работы.

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