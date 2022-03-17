  • Поделиться:

    Министр финансов: правительство подготовит дополнительный бюджет

    Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.Фото: Liis Treimann

    По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, правительство планирует подготовить дополнительный бюджет для покрытия расходов, связанных с безопасностью, увеличением прожиточного минимума в условиях инфляции и беженцами, пишет rus.err.ee.

    "Дополнительный бюджет будет сформирован и, безусловно, в широком смысле будет внесен дополнительный вклад в национальную безопасность. Безусловно, облегчится и положение людей, которым трудно справляться с текущей инфляцией. И, конечно же, будет оказана помощь местным самоуправлениям, которые прилагают все усилия для того, чтобы можно было принять беженцев и предложить им убежище", - пообещала министр.
    Пентус-Розиманнус считает, что война оказывает влияние в экономике Эстонии в первую очередь на внешнюю торговлю, цены на энергию и сырье, а также на безопасность инвестиций в страну.
    Говоря об энергетической безопасности, министр отметила, что надеется на строительство терминала сжиженного природного газа: "Терминал СПГ - один из тех примеров, когда есть повод заново пересмотреть какие-то вещи. Конечно, надо искать и другие возможности".

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Резкий рост цен и дефицит материалов - главные заботы бизнеса
Министр финансов: правительство подготовит дополнительный бюджет
В Японии растет число жертв землетрясения
Влияние санкций
Глава Premia Айвар Аус: более мелкие игроки будут вынуждены уйти с рынка
По словам генерального директора Premia Айвара Ауса, кризис в Украине негативно отразился на пищевой промышленности Эстонии. Сырье дорожает, и маловероятно, что новый рост цен компенсируют покупатели, пишут
По словам генерального директора Premia Айвара Ауса, кризис в Украине негативно отразился на пищевой промышленности Эстонии. Сырье дорожает, и маловероятно, что новый рост цен компенсируют покупатели, пишут
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Эксперт: конфликт в Украине влияет на рынки по всему миру
Нападение России на Украину сотрясает фондовые рынки, а разразившаяся война имеет последствия по всему миру, говорит управляющий активами приватного банкинга Luminor в Эстонии Калле Козе.
Нападение России на Украину сотрясает фондовые рынки, а разразившаяся война имеет последствия по всему миру, говорит управляющий активами приватного банкинга Luminor в Эстонии Калле Козе.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Экономист: рост цен на сырье может привести к двузначной инфляции
Все мнения
Эпицентр
Андрес Сутть: «Железный занавес» вернулся. Бизнес, связанный с Россией, исчезнет
По словам министра предпринимательства Андреса Суття, прекращение торговли между эстонскими компаниями и Россией неизбежно, и ее восстановления в обозримом будущем не ожидается. При этом сейчас государство не планирует накладывать какие-либо отдельные санкции на эстонские компании, связанные с гражданами России.
По словам министра предпринимательства Андреса Суття, прекращение торговли между эстонскими компаниями и Россией неизбежно, и ее восстановления в обозримом будущем не ожидается. При этом сейчас государство не планирует накладывать какие-либо отдельные санкции на эстонские компании, связанные с гражданами России.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение