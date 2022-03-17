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17 марта 2022 в 10:12 Поделиться:









Министр финансов: правительство подготовит дополнительный бюджет

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Фото: Liis Treimann

По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, правительство планирует подготовить дополнительный бюджет для покрытия расходов, связанных с безопасностью, увеличением прожиточного минимума в условиях инфляции и беженцами, пишет rus.err.ee.

"Дополнительный бюджет будет сформирован и, безусловно, в широком смысле будет внесен дополнительный вклад в национальную безопасность. Безусловно, облегчится и положение людей, которым трудно справляться с текущей инфляцией. И, конечно же, будет оказана помощь местным самоуправлениям, которые прилагают все усилия для того, чтобы можно было принять беженцев и предложить им убежище", - пообещала министр.

Пентус-Розиманнус считает, что война оказывает влияние в экономике Эстонии в первую очередь на внешнюю торговлю, цены на энергию и сырье, а также на безопасность инвестиций в страну.

Говоря об энергетической безопасности, министр отметила, что надеется на строительство терминала сжиженного природного газа: "Терминал СПГ - один из тех примеров, когда есть повод заново пересмотреть какие-то вещи. Конечно, надо искать и другие возможности".