Назван победитель конкурса "Завод года"

Кадри Симсон: у нас есть план на случай прекращения поставок российского газа

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон рассказала в интервью радио Äripäev, что еще осенью начала искать альтернативы российскому газу, поскольку «Газпром» уже тогда «вел себя более чем сомнительно».

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон рассказала в интервью радио Äripäev, что еще осенью начала искать альтернативы российскому газу, поскольку «Газпром» уже тогда «вел себя более чем сомнительно».