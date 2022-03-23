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23 марта 2022 в 12:51 Поделиться:









Финансовая комиссия поддержала внесение изменений в Закон об инвестиционных фондах

Рийгикогу. Иллюстративное фото. Фото: Andres Haabu

Финансовая комиссия поддержала внесение изменений в Закон об инвестиционных фондах. Цель поправок – упорядочить правила трансграничного размещения еврофондов, направленных на частных инвесторов, а также фондов венчурного капитала и фондов недвижимости (альтернативных фондов) и перенять соответствующие директивы ЕС, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Заместитель председателя финансовой комиссии Айвар Кокк пояснил, что законопроект призван создать возможности для предварительного маркетинга инвестиционных фондов. Это позволит управляющим фондами оценить интерес инвесторов к инвестированию, не делая при этом обязывающее предложение.

«Согласно законопроекту, при трансграничном размещении фондов управляющим не нужно будет иметь в другом государстве постоянное место нахождения или деятельности. Например, они не будут обязаны назначать в соответствующем государстве местного представителя или иметь в нем свое представительство. Общение между инвесторами и фондами будет проходить через электронные каналы», – сказал Кокк. Он добавил, что в Эстонии было учреждено 11 управляющих фондами, получивших от Финансовой инспекции лицензию на деятельность. Инспекция зарегистрировала 51 управляющего фондами, ведущего трансграничную деятельность.

Законопроект призван изменить условия регистрации в Финансовой инспекции управляющих малыми фондами. В случае малого фонда объем активов составляет не более 100 миллионов евро. Как правило, Финансовая инспекция не осуществляет надзор за подобными фондами, а просто регистрирует их деятельность. На сегодняшний момент Финансовая инспекция зарегистрировала в общей сложности 55 управляющих малыми фондами.

Кокк пояснил, что законопроект позволит пенсионным фондам инвестировать в ценные бумаги, базовый актив которых составляет сырье или цена которых зависит от сырья: «До сих пор инвестировать в такие инструменты не разрешалось. Согласно законопроекту, в дальнейшем это можно будет делать в объеме, не превышающем 25 % от ценности активов пенсионного фонда. Такими ценными бумагами могут быть, например, производные финансовые инструменты, – в первую очередь – фьючерсы, базовым активом которых являются нефть или различная сельскохозяйственная продукция».

Член финансовой комиссии Айвар Сыэрд отметил, что за последние годы инвестиционные фонды и их объемы резко возросли: «Однако, несмотря на успехи, Союз рынков капитала Европейского союза еще не достиг своего полного потенциала. Раздробленность рынков продолжает препятствовать свободному движению капитала». Он добавил, что рынки капитала в ЕС по-прежнему привязаны к своим странам. 70 % управляемых активов находятся в инвестиционных фондах, предлагаемых лишь в стране происхождения. «Трансграничное размещение фондов остается на более низком уровне, чем это ожидалось», – пояснил Сыэрд.

Он отметил, что цель поправок – упростить размещение инвестиционных фондов для инвесторов различных государств-членов Европейского союза. Поправки будут полезны, например, для инвесторов, которые получат более легкий доступ к инвестиционным фондам других государств-членов ЕС.

Согласно законопроекту, в рамках своей деятельности, например, управления рисками, управляющие еврофондами должны учитывать риски в области устойчивого развития. Последние включают в себя социальные риски, связанные с корпоративным управлением, и условия окружающей среды, которые могут отрицательно сказаться на ценности инвестиций.

Согласно поправкам, Финансовая инспекция может отказаться от внесения управляющего малым фондом в регистр в случае, если местоположение или место деятельности управляющего не находится в Эстонии или если управляющий в действительности не управляет ни одним фондом. Отказ также возможен в случае, если представленные инспекции данные или документы являются неверными или ложными. Кроме того, Финансовая комиссия получит право удалять управляющего фондом из регистра в случае, если неверные данные содержатся в ходатайстве о регистрации.

Финансовая комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об инвестиционных фондах и, в связи с этим, в другие законы (551 SE) на пленарное заседание с предложением закончить первое чтение. Законопроект будет рассмотрен 6 апреля.