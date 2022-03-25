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25 марта 2022 в 7:44 Поделиться:









Таллиннское горсобрание приняло дополнительный бюджет

Мэр Таллинна Михаил Кылварт. Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Таллиннское горсобрание приняло дополнительный бюджет, в соответствии с которым с 1 марта на 7 процентов повышаются зарплаты работников городских учреждений. Кроме того, на 1,5 млн евро увеличивается резервный фонд горуправы для покрытия непредвиденных расходов, сообщает столичная горуправа.

По словам председателя горсобрания Евгения Осиновского, системного повышения заработной платы в городских учреждениях не было уже долгое время, поэтому остаются рабочие места, где необходимо устранить отставание уровня существующих зарплат: «Во многих сферах уровень заработной платы уже не является конкурентным, в результате чего Таллинн теряет хороших специалистов, которые уходят и в частный, и в государственный сектор».