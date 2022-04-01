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    37-й день войны в Украине: «режим тишины» сорван, новые санкции США против России

    Эвакуация мирных жителей из Мариуполя накануне вновь была сорвана.Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO, Reuters/Scanpix

    Идет 37-ой день войны России с Украиной. Главные новости к середине дня:

    "Режим тишины" сорван, гуманитарные коридоры под обстрелом. Большие надежды на вывоз мирных жителей из Мариуполя накануне не оправдались. Стороны по-разному объясняют причины провала. «Режим тишины» и работа гуманитарного коридора из Мариуполя вновь оказались сорваны.
    Версии сторон о том, что произошло, сильно различаются, их приводит Meduza. Минобороны России заявило, что киевские власти «не смогли обеспечить безопасность указанного коридора». Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что российская сторона не пропустила автобусы для эвакуации. На 1 апреля также объявлен «режим тишины».
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    По данным Минобороны Украины, с начала российского вторжения в стране погибло 153 ребенка. Более 245 детей ранены, пишет министерство.
    Переговоры между Россией и Украиной продолжатся сегодня в формате видеосвязи, сообщает ТАСС.
    США расширили санкции в отношении России. Минфин США накануне ввел санкции против 13 россиян и 21 российской компании, связанных с киберсферой и работающих, в том числе, на нужды армии и разведки. В список попали: компания по разработке ПО и коммуникационных технологий АО «НИИ-Вектор», крупный российский производитель микросхем АО «Микрон», компьютерная фирма T-Platforms.
    Под санкциями также оказались ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", связанные с предприятиями по производству вооружений и специального оборудования.
    В ближайшее время США обещают ввести ограничения на передачу американских передовых технологий в отношении еще 120 компаний в России и Беларуси, сообщила на брифинге директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
    Россия разрешает параллельный импорт - то есть, ввоз товаров без разрешения правообладателя. Ввозить можно будет практически все, кроме сельхозпродукции, пишет «Коммерсант».
    Журналисты ознакомились с перечнем товаров, для поставок которых планируется ввести параллельный импорт. Этот перечень максимально широк: в предварительной версии списка перечислена вся номенклатура потребительских и промышленных товаров, а также сырья.
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    Импорт в Россию уже сократился примерно на треть (после максимальных объемов ввоза в январе-феврале). Новый режим поставок позволит компенсировать добровольный уход с рынка западных компаний, однако не решит проблемы санкционных ограничений, отмечают эксперты.
    Российские элиты сплотились против Запада. Об этом пишет независимый российский журналист Фарида Рустамова, ссылаясь на многочисленные источники в Кремле. По ее словам, санкции и пропаганда сплотили вокруг Путина даже тех, кто был против вторжения в Украину.
    Во власти в России давно нет нелояльных людей, при этом ранее чиновники, сотрудники и руководители госкомпаний, депутаты, представители окологосударственного бизнеса в личных разговорах почти все высказывали как минимум недоумение в связи с вторжением в Украину, отмечает Рустамова.
    Однако за месяц, что продолжается военный конфликт, массового исхода чиновников и государственных менеджеров не случилось. Крупный бизнес, в свою очередь, или молчит, или ограничивается нейтральными фразами.
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    Обнародованы результаты расследования, посвященного здоровью президента Путина. Расследование провело издание «Проект». За здоровьем Путина следит целое отделение персональных врачей Центральной клинической больницы в московском районе Кунцево, в том числе нейрохирург, дерматовенеролог и онколог - специалист по раку щитовидной железы. Эти же медики сопровождают Путина в поездках и летают в его резиденции.
    «Проект» изучил опубликованные на сайте госзакупок контракты и акты приемки услуг между ЦКБ и гостиницами в Сочи - даты полетов медиков совпадали с официальными визитами президента или с периодами, когда он не появлялся на публике.
    С возрастом Путин начал проявлять интерес и к нетрадиционной медицине. Как утверждается, президент России принимает пантовые ванны, о которых ему рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Аналогичные нетрадиционные способы продления молодости по примеру президента стали применять и другие высшие российские чиновники.

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