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1 апреля 2022 в 10:55 Поделиться:









37-й день войны в Украине: «режим тишины» сорван, новые санкции США против России

Эвакуация мирных жителей из Мариуполя накануне вновь была сорвана. Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO, Reuters/Scanpix

Идет 37-ой день войны России с Украиной. Главные новости к середине дня:

"Режим тишины" сорван, гуманитарные коридоры под обстрелом. Большие надежды на вывоз мирных жителей из Мариуполя накануне не оправдались. Стороны по-разному объясняют причины провала. «Режим тишины» и работа гуманитарного коридора из Мариуполя вновь оказались сорваны.

Версии сторон о том, что произошло, сильно различаются, их приводит Meduza . Минобороны России заявило, что киевские власти «не смогли обеспечить безопасность указанного коридора». Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что российская сторона не пропустила автобусы для эвакуации. На 1 апреля также объявлен «режим тишины».

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По данным Минобороны Украины, с начала российского вторжения в стране погибло 153 ребенка. Более 245 детей ранены, . Более 245 детей ранены, пишет министерство

Переговоры между Россией и Украиной продолжатся сегодня в формате видеосвязи, сообщает ТАСС.

США расширили санкции в отношении России. Минфин США накануне ввел санкции против 13 россиян и 21 российской компании, связанных с киберсферой и работающих, в том числе, на нужды армии и разведки. В список попали: компания по разработке ПО и коммуникационных технологий АО «НИИ-Вектор», крупный российский производитель микросхем АО «Микрон», компьютерная фирма T-Platforms.

Под санкциями также оказались ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", связанные с предприятиями по производству вооружений и специального оборудования.

В ближайшее время США обещают ввести ограничения на передачу американских передовых технологий в отношении еще 120 компаний в России и Беларуси, сообщила на брифинге директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Россия разрешает параллельный импорт - то есть, ввоз товаров без разрешения правообладателя. Ввозить можно будет практически все, кроме сельхозпродукции, . Ввозить можно будет практически все, кроме сельхозпродукции, пишет «Коммерсант»

Журналисты ознакомились с перечнем товаров, для поставок которых планируется ввести параллельный импорт. Этот перечень максимально широк: в предварительной версии списка перечислена вся номенклатура потребительских и промышленных товаров, а также сырья.

Импорт в Россию уже сократился примерно на треть (после максимальных объемов ввоза в январе-феврале). Новый режим поставок позволит компенсировать добровольный уход с рынка западных компаний, однако не решит проблемы санкционных ограничений, отмечают эксперты.

Российские элиты сплотились против Запада. Об этом . Об этом пишет независимый российский журналист Фарида Рустамова , ссылаясь на многочисленные источники в Кремле. По ее словам, санкции и пропаганда сплотили вокруг Путина даже тех, кто был против вторжения в Украину.

Во власти в России давно нет нелояльных людей, при этом ранее чиновники, сотрудники и руководители госкомпаний, депутаты, представители окологосударственного бизнеса в личных разговорах почти все высказывали как минимум недоумение в связи с вторжением в Украину, отмечает Рустамова.

Однако за месяц, что продолжается военный конфликт, массового исхода чиновников и государственных менеджеров не случилось. Крупный бизнес, в свою очередь, или молчит, или ограничивается нейтральными фразами.

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Обнародованы результаты расследования, посвященного здоровью президента Путина. Расследование . Расследование провело издание «Проект» . За здоровьем Путина следит целое отделение персональных врачей Центральной клинической больницы в московском районе Кунцево, в том числе нейрохирург, дерматовенеролог и онколог - специалист по раку щитовидной железы. Эти же медики сопровождают Путина в поездках и летают в его резиденции.

«Проект» изучил опубликованные на сайте госзакупок контракты и акты приемки услуг между ЦКБ и гостиницами в Сочи - даты полетов медиков совпадали с официальными визитами президента или с периодами, когда он не появлялся на публике.

С возрастом Путин начал проявлять интерес и к нетрадиционной медицине. Как утверждается, президент России принимает пантовые ванны, о которых ему рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Аналогичные нетрадиционные способы продления молодости по примеру президента стали применять и другие высшие российские чиновники.