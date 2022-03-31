Столтенберг: НАТО ожидает нового наступления российских войск в Украине
Как заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, российские войска в Украине в настоящее время совершают перегруппировку - судя по всему, идет подготовка к новому наступлению.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Фото: KENZO TRIBOUILLARD, AFP
По словам Столтенберга, свидетельств "кардинального снижения интенсивности боевых действий", обещанного Россией в ходе переговоров с Украиной, до сих пор не наблюдается, сообщает Reuters
.
"Согласно нашим разведданным, российские подразделения не отводятся, а перемещаются на новые позиции. Россия пытается провести перегруппировку, укрепить и перевооружить свои части для наступления в Донбассе”, - заявил генеральный секретарь НАТО.
"Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города. В связи с этим мы ожидаем новых наступательных операций, которые принесут еще больше страданий", - добавил Столтенберг.
Как отметил глава Североатлантического альянса, нет никаких признаков того, что Россия вела добросовестные переговоры в Стамбуле, поскольку задачи российской армии с начала вторжения в Украину остались прежними.
По окончании переговоров в Стамбуле министерство обороны России объявило о "кардинальном снижении интенсивности боевых действий"
со стороны российских войск на киевском и черниговском направлениях.
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