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31 марта 2022 в 13:34 Поделиться:









Столтенберг: НАТО ожидает нового наступления российских войск в Украине

Как заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, российские войска в Украине в настоящее время совершают перегруппировку - судя по всему, идет подготовка к новому наступлению.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: KENZO TRIBOUILLARD, AFP

По словам Столтенберга, свидетельств "кардинального снижения интенсивности боевых действий", обещанного Россией в ходе переговоров с Украиной, до сих пор не наблюдается, сообщает Reuters

"Согласно нашим разведданным, российские подразделения не отводятся, а перемещаются на новые позиции. Россия пытается провести перегруппировку, укрепить и перевооружить свои части для наступления в Донбассе”, - заявил генеральный секретарь НАТО.

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"Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города. В связи с этим мы ожидаем новых наступательных операций, которые принесут еще больше страданий", - добавил Столтенберг.

Как отметил глава Североатлантического альянса, нет никаких признаков того, что Россия вела добросовестные переговоры в Стамбуле, поскольку задачи российской армии с начала вторжения в Украину остались прежними.