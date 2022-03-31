36-й день войны в Украине: Россия продолжает атаковать Чернигов, «нам нужен мир», ЕБРР: экономика РФ упадет на 10%

«Зона повышенного риска»: предприниматели приостанавливают инвестиции в Нарвский промышленный парк

Из-за украинской войны в Нарвском промышленном парке было приостановлено строительство зданий нескольких промышленных предприятий. Граничащая с Россией территория стала для многих инвесторов зоной повышенного риска, из-за чего Нарва не получит несколько сотен рабочих мест, пишет

Из-за украинской войны в Нарвском промышленном парке было приостановлено строительство зданий нескольких промышленных предприятий. Граничащая с Россией территория стала для многих инвесторов зоной повышенного риска, из-за чего Нарва не получит несколько сотен рабочих мест, пишет