  • Поделиться:

    36-й день войны в Украине: Россия продолжает атаковать Чернигов, «нам нужен мир», ЕБРР: экономика РФ упадет на 10%

    Разрушенные жилые дома в Чернигове, который остается под российской оккупациейФото: Yuriy Vasilenko, AP/Scanpix

    Вторжение России в Украину продолжается уже 36-е сутки. Как выглядит ситуация к полудню 31 марта:

    Россия продолжает атаковать Чернигов, несмотря на заявления о снижении активности. По данным Министерства обороны Великобритании, российские войска продолжают артиллерийские обстрелы и ракетные удары. Армия России удерживает позиции к востоку и западу от Киева, хотя незначительно выводит подразделения. На окраинах города в ближайшие дни развернутся ожесточенные бои, ожидает министерство.
    При этом Россия заявляет, что выполнила «основные задачи» в Киеве и Чернигове. Теперь на этих направлениях происходит «плановая перегруппировка войск» для «освобождения Донбасса», сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. До этого представитель России на переговорах Владимир Мединский заявил о кардинальном сокращении активности на этих направлениях.
    Люди все еще гибнут. Минобороны Украины опубликовало новые данные о потерях противника, по их подсчетам, убито уже около 17 500 российских солдат. Российское Минобороны рапортует в первую очередь о разрушенной военной технике Украины. По данным, опубликованным на прошлой неделе, убито 14 000 украинских солдат.
    «Нам нужен мир» - переговоры президентов США и Украины. Телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского вечером во вторник затрагивал новые санкции против России, сообщает официальный портал президента Украины. А также поддержку, которая усилила бы оборонные возможности Украины на воде, на суше и в воздухе. «Нам нужен мир, а он придет только тогда, когда у нас будет сильная позиция на поле боя», - заявил Зеленский.
    На днях США предоставили Украине очередной пакет гуманитарной помощи в размере $1 млрд и дополнительные $500 млн прямой бюджетной поддержки, также страна поставляет Украине оружие. Однако США пока не готовы выступать гарантом безопасности Украины, следует из слов директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Германия и Великобритания уже выразили готовность выступить гарантами безопасности Украины.
    Эстония поддерживает скорейшее предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС, напомнил канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов на традиционной встрече с генеральными секретарями МИДов стран Северной Европы и Балтии.
    Российские самолеты, в начале марта нарушившие воздушное пространство Швеции, были оснащены ядерным оружием, утверждает шведский телеканал TV4. 2 марта группа из четырех самолетов взлетела с российской авиабазы в Калининграде и на минуту залетела в воздушное пространство Швеции. По информации TV4, два штурмовика из этой группы были оснащены ядерным оружием. По словам командующего ВВС Швеции Карла-Юхана Эдстрема, «все указывает на то, что это было преднамеренное нарушение границы Швеции». Предположение о ядерном оружии минобороны Швеции не комментирует.
    Российскую экономику ждет падение на 10%, считает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), его доклад цитирует ТАСС. Последствия войны с Украиной будут сказываться и в 2023 году, когда, по прогнозам банка, российскую экономику ожидает нулевой рост. В ноябре прошлого года ЕБРР прогнозировал рост российского ВВП в 2022 году на уровне 3%.
    На оккупированных территориях российские власти готовятся установить свой режим, утверждает Генштаб Украины, конкретно называя Херсон. По данным украинского Генштаба, в России идет отбор сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и судов, которые будут направлены в Украину. В основном они будут заниматься так называемой «разъяснительной работой» с местными властями и населением.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

«Зона повышенного риска»: предприниматели приостанавливают инвестиции в Нарвский промышленный парк
Итальянский премьер: Путин готов принимать оплату за газ в евро
Столтенберг: НАТО ожидает нового наступления российских войск в Украине
Влияние санкций
«Зона повышенного риска»: предприниматели приостанавливают инвестиции в Нарвский промышленный парк
Из-за украинской войны в Нарвском промышленном парке было приостановлено строительство зданий нескольких промышленных предприятий. Граничащая с Россией территория стала для многих инвесторов зоной повышенного риска, из-за чего Нарва не получит несколько сотен рабочих мест, пишет
Из-за украинской войны в Нарвском промышленном парке было приостановлено строительство зданий нескольких промышленных предприятий. Граничащая с Россией территория стала для многих инвесторов зоной повышенного риска, из-за чего Нарва не получит несколько сотен рабочих мест, пишет
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Эстония разместила краткосрочные облигации на 400 млн евро под отрицательный процент
Министерство финансов Эстонии успешно разместило на аукционе краткосрочные гособлигации на общую сумму 400 млн евро, предложенные под отрицательный процент
Министерство финансов Эстонии успешно разместило на аукционе краткосрочные гособлигации на общую сумму 400 млн евро, предложенные под отрицательный процент
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Эльконд Либман: на каком языке учиться беженцам, спросите у беженцев
Дискуссия о том, в какие школы направлять и на каком языке учить детей военных беженцев из Украины, вызывает оторопь, потому что спорящие решают свои политические и идеологические проблемы.
Дискуссия о том, в какие школы направлять и на каком языке учить детей военных беженцев из Украины, вызывает оторопь, потому что спорящие решают свои политические и идеологические проблемы.
Все мнения
Эпицентр
Одна из крупнейших (на бумаге) фирм Эстонии оказалась мыльным пузырем
Согласно отчетности, объем активов действовавшей в Эстонии компании Ixellion - два миллиарда евро - был сопоставим с активами Eesti Energia. Ах, если бы эти представленные на бумаге цифры соответствовали действительности…
Согласно отчетности, объем активов действовавшей в Эстонии компании Ixellion - два миллиарда евро - был сопоставим с активами Eesti Energia. Ах, если бы эти представленные на бумаге цифры соответствовали действительности…
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Маск потанцевал - значит где-то открылся новый завод!
В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение