36-й день войны в Украине: Россия продолжает атаковать Чернигов, «нам нужен мир», ЕБРР: экономика РФ упадет на 10%
Разрушенные жилые дома в Чернигове, который остается под российской оккупациейФото: Yuriy Vasilenko, AP/Scanpix
Вторжение России в Украину продолжается уже 36-е сутки. Как выглядит ситуация к полудню 31 марта:
Россия продолжает атаковать Чернигов, несмотря на заявления о снижении активности.
По данным
Министерства обороны Великобритании, российские войска продолжают артиллерийские обстрелы и ракетные удары. Армия России удерживает позиции к востоку и западу от Киева, хотя незначительно выводит подразделения. На окраинах города в ближайшие дни развернутся ожесточенные бои, ожидает министерство.
При этом Россия заявляет, что выполнила «основные задачи» в Киеве и Чернигове.
Теперь на этих направлениях происходит «плановая перегруппировка войск» для «освобождения Донбасса», сообщил
официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. До этого представитель России на переговорах Владимир Мединский заявил
о кардинальном сокращении активности на этих направлениях.
Люди все еще гибнут.
Минобороны Украины опубликовало
новые данные о потерях противника, по их подсчетам, убито уже около 17 500 российских солдат. Российское Минобороны рапортует в первую очередь о разрушенной военной технике Украины. По данным, опубликованным на прошлой неделе, убито 14 000 украинских солдат.
«Нам нужен мир» - переговоры президентов США и Украины.
Телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского вечером во вторник затрагивал новые санкции против России, сообщает
официальный портал президента Украины. А также поддержку, которая усилила бы оборонные возможности Украины на воде, на суше и в воздухе. «Нам нужен мир, а он придет только тогда, когда у нас будет сильная позиция на поле боя», - заявил Зеленский.
На днях США предоставили Украине очередной пакет гуманитарной помощи в размере $1 млрд и дополнительные $500 млн прямой бюджетной поддержки, также страна поставляет Украине оружие. Однако США пока не готовы выступать гарантом безопасности Украины, следует из слов
директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Германия и Великобритания уже выразили готовность выступить гарантами безопасности Украины.
Эстония поддерживает скорейшее предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС
, напомнил
канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов на традиционной встрече с генеральными секретарями МИДов стран Северной Европы и Балтии.
Российские самолеты, в начале марта нарушившие воздушное пространство Швеции, были оснащены ядерным оружием
, утверждает
шведский телеканал TV4. 2 марта группа из четырех самолетов взлетела с российской авиабазы в Калининграде и на минуту залетела в воздушное пространство Швеции. По информации TV4, два штурмовика из этой группы были оснащены ядерным оружием. По словам командующего ВВС Швеции Карла-Юхана Эдстрема, «все указывает на то, что это было преднамеренное нарушение границы Швеции». Предположение о ядерном оружии минобороны Швеции не комментирует.
Российскую экономику ждет падение на 10%
, считает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), его доклад цитирует
ТАСС. Последствия войны с Украиной будут сказываться и в 2023 году, когда, по прогнозам банка, российскую экономику ожидает нулевой рост. В ноябре прошлого года ЕБРР прогнозировал рост российского ВВП в 2022 году на уровне 3%.
На оккупированных территориях российские власти готовятся установить свой режим
, утверждает Генштаб Украины, конкретно называя Херсон. По данным украинского Генштаба
, в России идет отбор сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и судов, которые будут направлены в Украину. В основном они будут заниматься так называемой «разъяснительной работой» с местными властями и населением.
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