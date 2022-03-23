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Передовая ДВ

23 марта 2022 в 6:30 Поделиться:









Передовица ДВ: Дайте нанять украинцев и не мешайте нанимать россиян

Фото: Антти Веэрмаа

Война в Украине внесла перемены в рынок труда Эстонии. С одной стороны, в страну прибыло много беженцев, которых можно нанять в облегчённом порядке. С другой - принять работников из Беларуси и России стало трудно, если не невозможно. ДВ считают, что государство должно ещё больше упростить приём украинцев и не вмешиваться, если бизнес хочет нанять белорусов и россиян.

Беженцам из Украины теперь проще устроиться на работу в Эстонии - государство дало им возможность получить ВНЖ в ускоренном порядке, и это очень правильный шаг.

Многие компании готовы принять их на работу, но возникла проблема: очередь на подачу заявок на ВНЖ растянулась, по слухам, до мая. Полиция сообщила, что увеличила часы приёма ходатайств, однако насколько это в действительности сократит очередь - неизвестно.

Да, полиция предлагает работодателям, которые не хотят ждать, оформить т.н. «краткосрочную работу». Но этот вариант тоже долгий, и, к тому же, более дорогой: заявку рассматривают 15 рабочих дней, надо платить госпошлину, а работник должен получать как минимум среднюю зарплату по стране.

ДВ считают, что государство должно действовать радикальнее и найти все возможные способы ускорить процесс – люди, готовые работать, не должны ждать месяц из-за бюрократии. Социальные и экономические последствия проволочек очевидны.

Напомним, что приём на работу беженцев означает сразу два риска: 1) опасность эксплуатации – то есть то, что работникам будут платить «чёрную» зарплату или заставлять работать очень много за маленькие деньги. Об одном из таких случаев, когда работница клининговой компании Krausberg проработала 400 часов в месяц, ДВ рассказывали две недели назад; 2) опасность, что местные работники могут быть уволены в пользу более «дешёвых» украинских. ДВ напоминают, что всё это – нарушение трудового законодательства, и с жалобами надо смело обращаться в Трудовую инспекцию.

Россиян и белорусов нанять сложнее

Что касается работников из России и Беларуси, то, запретив выдачу виз на территории этих стран, Эстония сузила возможности приёма их граждан на работу. Попытаться устроиться в Эстонии могут лишь те, у кого уже есть виза – либо те, кто не входит в квоту (айтишники, топовые специалисты и так далее). Одновременно с этим в обществе разгорелась дискуссия о том, стоит ли принимать в местные вузы белорусских и российских студентов.

От разных политиков и чиновников звучат разные объяснения таких решений, но в целом они сводятся к трём аспектам. Во-первых, это безопасность - якобы невозможно проконтролировать, кто из приезжающих «кремлёвский агент», а кто действительно хочет уехать из страны.

Во-вторых - вклад в беспрецедентные санкции против России. Компании и учреждения всего мира разрывают связи с этой страной, чтобы надавить на её президента Владимира Путина и остановить войну. Чем страшнее новости о бомбёжках и смертях мирных жителей в Украине, тем сильнее порыв сделать хоть что-то, присоединиться к глобальному бойкоту.

И третье – моральное обязательство дать рабочие места именно украинцам, поскольку сейчас это нужно в первую очередь им.

На другой чаше весов – практические соображения. Хорошие специалисты из России и Беларуси способны внести вклад в экономику Эстонии, а развивать и поддерживать местный бизнес нам сейчас нужно как никогда. Из России, например, сейчас уезжают десятки тысяч ИТ-специалистов, и где-то они да и устроятся.

Второе – соображения гуманис­тические (простые белорусы и россияне не виноваты в войне, они сами бегут от репрессий). Самое неприятное – это, пожалуй, то, что люди, высказывающие сочувствие к россиянам, сталкиваются с обвинениями в отсутствии солидарности с украинцами. Очевидно, что это не так, сочувствовать можно разным людям. Рекомендуем пропускать такие замечания мимо ушей, сохранять доброе сердце и трезвый рассудок.

Реальность, особенно реальность каждого конкретного предприятия, несколько сложнее, чем приведённые выше логические построения «за» и «против» бойкота. Работодатель может жертвовать в пользу Украины и помогать беженцам, но взять высококлассного специалиста из России, который принесёт компании много пользы. Или может решить, что на простые работы примет только женщин из Украины – даже в ущерб местным кандидатам, потому что считает это морально правильным. Или возьмёт инженера из Беларуси, потому что украинские инженеры с нужными компетенциями сейчас на войне.

Самый неправильный сигнал, которое сейчас может дать бизнесу государство – начать осуждать за те или иные кадровые решения. Поощрять – да. Но осуждение только обижает и разделяет. Каждый руководитель сам видит и знает, кого, откуда и в каком количестве нанять - как с моральной точки зрения, так и с точки зрения бизнеса.