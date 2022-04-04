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    На рынке недвижимости установлены новые ценовые рекорды

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Второй месяц подряд стоимость квадратного метра квартир в Таллинне, Тарту и Пярну бьет рекорды, пишет Äripäev.

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    31 марта 2022
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    В марте средняя медианная цена квадратного метра квартиры в Таллинне выросла до 2604 евро, в Тарту - до 1904 евро и в Пярну - до 1853 евро, следует из анализа бюро недвижимости Uus Maa.
    «По предварительным данным, в марте в Эстонии было заключено 2272 сделки купли-продажи квартир, что на несколько процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но значительно больше, чем 1800+ сделок в январе-феврале этого года», - прокомментировал аналитик Uus Maa Игорь Хабал.
    Средняя цена квадратного метра квартир в Таллинне за год выросла на 20% до 2604 евро. Средняя стоимость квадратного метра тартуской квартиры за год выросла на 8,4% до 1904 евро.
    «Благодаря большому объему новостроек средняя цена квартир в Пярну за год выросла на невероятные 55%», - добавил Хабал.
    По его словам, в целом количество сделок купли-продажи недвижимости в Эстонии за последний месяц уменьшилось. Количество предложений на рынке выросло, как и количество людей, продающих свои активы для поддержания ликвидности.  Из-за риска роста процентных ставок резко выросло количество рефинансированных кредитов, сообщил аналитик.
    На рынке аренды, однако, царит противоположная ситуация: «Рынок аренды претерпел беспрецедентные и стремительные изменения из-за российско-украинской войны. За два месяца количество предложений упало на 40%, что привело к значительному росту цен на арендную недвижимость».

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