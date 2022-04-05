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5 апреля 2022 в 6:43 Поделиться:









Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье за границей

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Сервис бронирования жилья Airbnb с 4 апреля приостановил работу в России и Белоруссии. Ограничение распространяется и на бронирование жилья для граждан этих стран за границей. Компания объявила о приостановке деятельности 4 марта, пишет «Коммерсантъ».

«Календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен. <...> Гостям из России и Беларуси больше не доступно оформление бронирований на Airbnb»,— говорится в сообщении на сайте Airbnb.

Кроме Airbnb работу в России ранее приостановил другой популярный сервис бронирования — Booking.com. Это вызвало всплеск заявок российских гостиниц на подключение к существующим в стране аналогам. Участники рынка опасаются, что уход с российского рынка международных систем может привести к монополизации сегмента со стороны IT-холдингов, включая «Яндекс». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил заняться созданием в России отечественного аналога сервиса бронирования.