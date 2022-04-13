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13 апреля 2022 в 6:41 Поделиться:









Количество вакансий в первом квартале выросло на 73%

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Недавний обзор рынка труда, проведенный порталом поиска работы CVKeskus.ee, показал, что в первом квартале 2022 года работодатели опубликовали на 73% больше предложений о работе, чем за тот же период в прошлом году. Кроме того, это на 31% больше, чем до пандемии, сообщается в пресс-релизе.

Больше всего за год количество предложений о работе увеличилось в секторе туризма (включая гостиничную индустрию), где в первом квартале этого года работодатели опубликовали более чем в семь раз больше предложений о работе (+617%), чем в начале 2021 года.

Большой скачок количества предлагаемых рабочих мест в туристическом секторе во многом связан с очень низкой сравнительной базой 2021 года. С другой стороны, работодатели этого сектора превысили количество опубликованных предложений о работе (+14 %) даже по сравнению с началом 2019 года, когда кризис в области здравоохранения еще не возник.

По сравнению с началом прошлого года количество предложений о работе удвоилось также в сферах общественного питания (+169 %) и обслуживания клиентов (+122 %). В первом квартале текущего года также было значительно больше возможностей трудоустройства в секторе транспорта и логистики (+92 %), в сфере охраны правопорядка и безопасности (+90 %), в секторе продаж (+84 %), в области механики и техники (+73 %), в государственном секторе (+65 %), в сфере промышленности и производства (+64 %) и в категории ассистентских работ (+63 %).

В сферах строительства и недвижимости, а также образования и науки в первом квартале этого года было опубликовано на 59 % больше предложений о работе, чем за тот же период в прошлом году. В области финансов и банковского дела количество предложений о работе увеличилось на 49 %, а в маркетинге – на 34 %.

Географически количество предложений о работе по сравнению с началом прошлого года больше всего выросло в Таллинне и в Пярну (+87 %). В Тарту в первом квартале этого года работодатели опубликовали на 79 % больше предложений о работе.

«Количество возможностей трудоустройства в течение первого квартала оставалось на рекордном уровне, что предоставило потенциальным работникам прекрасный шанс найти подходящее место работы. Наибольший интерес вызвали такие должности, как администратор интернет-магазина, комплектовщик, ассистент по маркетингу, специалист по складской работе, администратор, оператор ввода данных, специалист по продажам, курьер, менеджер по работе с клиентами, переводчик, оформитель и работник по обслуживанию клиентов. На каждую из этих должностей подали заявления сотни потенциальных работников», – описал происходящее на рынке труда менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.