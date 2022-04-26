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Дмитрий Фефилов

26 апреля 2022 в 7:56 Поделиться:









Вернуть арендованный самолет из России для лизинговых фирм только полбеды

У многих самолетов, которые удалось вернуть из России, нет полных записей о техническом обслуживании, а они имеют решающее значение для подтверждения стоимости самолета и получения страховки.

Фото: Pixabay

Санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину, вызвали глобальную спешку среди зарубежных лизинговых групп по возврату более 500 самолетов стоимостью около 10 миллиардов долларов, которые застряли в стране. Ирландские компании, занимающиеся лизингом самолетов, оказались в числе наиболее пострадавших, сдав в аренду российским авиакомпаниям самолетов на сумму более 4 миллиардов долларов.