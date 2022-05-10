  • Поделиться:

    Министр образования нарушила закон при закупке коронавирусных экспресс-тестов

    В отношении министра образования и науки Лийны Керсна может быть инициировано производство о проступке. Согласно заключению министерства финансов, Керсна нарушила закон при закупке коронавирусных экспресс-тестов для школ.

    Министр образования и науки Лийна Керсна.Фото: Лийз Трейманн
    В конце октября прошлого года министерство образования закупило для школ 2 млн экспресс-тестов у OÜ SelfDiagnostics на общую сумму 5,1 млн евро. В ноябре - еще 2,1 млн тестов от компании Medesto Logistics на 2,4 млн евро, напоминает Äripäev.

    Контент доступен только подписчикам.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме
    Все статьи по теме

    Эстония и Финляндия подписали соглашение о надежности снабжения поставок газа
    Таллиннский порт в первом квартале увеличил оборот и прибыль
    Рынки переживают самое большое падение со времен коронакризиса
    Влияние санкций
    «Совкомфлот» из-за санкций может продать треть своего флота
    Крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот» планирует продать часть своих судов из-за введенных в отношении нее западных санкций, сообщает The Bell.
    Крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот» планирует продать часть своих судов из-за введенных в отношении нее западных санкций, сообщает The Bell.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    Сегодня стартует подписка на EfTEN United Property Fund
    Сегодня начинается публичное предложение паев фонда недвижимости EfTEN United Property Fund для розничных инвесторов.
    Сегодня начинается публичное предложение паев фонда недвижимости EfTEN United Property Fund для розничных инвесторов.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Перевозчики – об акцизе на топливо: настало время министру сдержать свое обещание
    На прошлой неделе для всех людей, использующих моторное топливо или в большой мере зависящих от него, были опубликованы две важные новости. Во-первых, Европейский Союз ввел эмбарго на российскую нефть. Во-вторых, Латвия временно отказалась от своих обязательств по смешиванию биотоплива. По оценке транспортно-логистических компаний, если министр финансов Эстонии не сдержит данного им обещания об изменении топливной политики, то это приведет к оживлению приграничной торговли.
    На прошлой неделе для всех людей, использующих моторное топливо или в большой мере зависящих от него, были опубликованы две важные новости. Во-первых, Европейский Союз ввел эмбарго на российскую нефть. Во-вторых, Латвия временно отказалась от своих обязательств по смешиванию биотоплива. По оценке транспортно-логистических компаний, если министр финансов Эстонии не сдержит данного им обещания об изменении топливной политики, то это приведет к оживлению приграничной торговли.
    Все мнения
    Эпицентр
    Сумеют ли нефтяные гиганты вписаться в "зеленый поворот"?
    Крупнейшие нефтекомпании мира соревнуются между собой в том, кто быстрее перейдет c добычи и переработки нефти на производство возобновляемой энергии. Что ждет их в будущем? Сумеют ли нефтяные гиганты остаться на плаву в условиях "зеленого поворота"?
    Крупнейшие нефтекомпании мира соревнуются между собой в том, кто быстрее перейдет c добычи и переработки нефти на производство возобновляемой энергии. Что ждет их в будущем? Сумеют ли нефтяные гиганты остаться на плаву в условиях "зеленого поворота"?
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: юных трейдеров снёс старый добрый хардкор?
    Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда, в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение