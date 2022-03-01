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    Новая белковая вакцина Nuvaxovid прибыла в Эстонию

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Первые 18 000 доз белковой вакцины против COVID-19 Nuvaxovid уже доставлены в Эстонию и в течение этой недели будут распределены по всем уездам страны, сообщает пресс-служба минсоцдел.

    Вакцина Nuvaxovid фирмы Novavax – это первая традиционная белковая вакцина, получившая разрешение на продажу в ЕС. Nuvaxovid отличается от остальных имеющихся на данный момент вакцин тем, что она уже содержит готовый антиген – шиповидный белок коронавируса.
    «Мы знаем, что в нашей стране есть те, кто очень ждал появления традиционной белковой вакцины, и мы надеемся, что появление Nuvaxovid повлияет на их решение вакцинироваться», – сказала вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения доктор Хейди Аласепп.
    В соответствии с рекомендацией Эстонской экспертной комиссии по иммунопрофилактике, Nuvaxovid будет использоваться для вакцинации против COVID-19 людей старше 18 лет. Курс вакцинации составляет две дозы, интервал между которыми составляет три недели.
    По оценке экспертной комиссии, Nuvaxovid можно при необходимости комбинировать с другими вакцинами против коронавирусной инфекции в рамках первичного курса вакцинации или использовать в качестве бустерной прививки после завершения курса первичной вакцинации другими вакцинами.
    Эстонская больничная касса обеспечит наличие вакцины во всех крупных больницах и в каждой региональной больнице. Nuvaxovid также получат все крупнейшие частные фирмы, занимающиеся вакцинацией, возможность заказать Nuvaxovid будет и у семейных врачей. В течение следующих трех недель в Эстонию прибудет еще 36 000 доз вакцины.

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