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    Бывший президент Молдовы задержан по делу о коррупции и госизмене

    Представители генпрокуратуры Молдовы объявили о задержании бывшего президента страны Игоря Додона по делу о коррупции и измене родине, сообщает Meduza.io.

    Игорь Додон (слева) считается пророссийским политиком и сторонником Владимира Путина.Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
    Ранее в доме Додона, который занимал пост президента Молдовы в 2016-2020 годах, прошли обыски, пишет Meduza.io.

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