The Insider: у депутата Госдумы есть семейные связи в Эстонии

Сергей Лисовский Фото: Илья Питалев/AFP/Scanpix

У депутата Госдумы РФ и члена Генерального совета партии «Единая Россия» Сергея Лисовского есть связь с Эстонией: гражданская жена политика и бизнесмена родилась в Таллинне, а у его дочери есть эстонское гражданство, утверждает издание The Insider.

Согласно слитой базе данных лиц с двойным гражданством или видом на жительство, у гражданской жены Лисовского Анны Минаевой есть либо эстонское гражданство, либо ВНЖ нашей страны.