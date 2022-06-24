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    Верховный суд США отменил Roe v Wade

    Сторонники абортов, собравшиеся возле здания Верховного суда США расстроены решением.Фото: Стив Хелбер, Scanpix

    Верховный суд США отменил прецедентное решение по делу "Роу против Уэйда", разрешавшеее аборты по всей стране. Теперь этот вопрос будет решаться на уровне штатов.

    Сегодня Верховный суд США вынес решение о том, что право на аборты не записано в Конституции США, а значит не должно решаться на уровне Верховного суда. Тем самым он отменил решение по делу "Роу против Уэйда", принятое в 1973 году. Оно закрепляло право на аборты на всей территории США. Теперь этот вопрос каждый штат будет решать самостоятельно.
    О том, что Верховный суд США примет такое решение, стало известно еще в начале мая, когда произошла утечка информации и текст решения попал в прессу.
    Аборты - острая политическая тема в США. Сторонники Демократической партии обычно выступают за то, чтобы разрешить аборты ("женщина имеет право решать, что ей делать со своим телом"), республиканцы выступают за запрет запрета ("жизнь начинается с зачатия и аборт - это убийство ребенка"). Поэтому ожидается, что "синие" штаты вроде Нью-Йорка или Калифорнии разрешат аборты, а "красные" наподобие Алабамы или Монтаны - запретят.
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