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27 июня 2022 в 14:24 Поделиться:









НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования до 300 тыс. человек

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что нападение на страны Балтии будет считаться нападением на НАТО. Фото: Shutterstock

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, НАТО планирует увеличить численность сил быстрого реагирования с 40 000 до 300 000 человек, пишет Äripäev.

С 28 по 30 июня в Мадриде пройдет саммит НАТО, на котором, как уверил Столтенберг, будут приняты важные решения: «Боевые группы, присутствующие в восточных странах Альянса, будут увеличены до уровня бригады (~ 5000 человек), а силы быстрого реагирования мы увеличим до более чем 300 000 человек».

В настоящее время в Силах реагирования НАТО насчитывается около 40 000 человек. Их цель – иметь возможность быстро достичь зоны конфликта как в границах НАТО, так и за их пределами. В Прибалтике и Польше будут размещены более крупные запасы горючего, боеприпасов и техники.

Помимо этого, некоторые подразделения крупных стран будут назначены в страны Балтии – это означает, что постоянно они будут базироваться в своей стране, но на учения и в рамках сотрудничества будут приезжать туда, куда будут назначены.

Столтенберг подчеркнул, что нападение на страны Балтии будет считаться нападением на НАТО. С начала войны в Украине количество военных НАТО в странах Балтии удвоилось. По оценке главы организации, это сигнал России о том, что НАТО готова защищать каждый дюйм территории стран-членов.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раннее говорила, что основная цель Эстонии в Мадриде – добиться политических решений по усилению защиты восточного крыла НАТО.

«В регионе необходимо постоянное присутствие усиленных сил и союзников на суше, на море и в воздухе, а также функционирующая цепочка командования для управления этими силами и средствами», – сказала она.