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    Estlink 3 планируется запустить через десять лет

    Соединение между Эстонией и Финляндией Estlink-2 было запущено в Ида-Вирумаа в 2013 году. Оно увеличило мощность соединения между Эстонией и Финляндией с 300 МВт до 1000 МВт.Фото: Veiko Tokman

    Ситуация на эстонском и финском рынках электроэнергии, а именно – большая разница в ценах между странами, может быть решена благодаря новому соединению Estlink 3. Предполагается, что дополнительный канал будет запущен в первой половине следующего десятилетия, пишет Äripäev.

    Во вторник Elering и Fingrid, операторы электросетей в Эстонии и Финляндии, подписали меморандум о взаимопонимании, в котором идет речь о начале рабочего процесса по строительству третьего эстонско-финского электросоединения. В частности – о прояснении технических вопросов, необходимых инвестиций и временного графика. Предыдущее соединение EstLink 2 обошлось странам в 320 млн евро, его протяженность превышает 150 км, а мощность составляет 650 мегаватт.
    В случае с EstLink 3 одним из вопросов, который предстоит решить, является мощность подключения, которая может варьироваться от 700 до 1000 мегаватт. Ожидается, что новое соединение будет запущено в первой половине 2030-х годов.
    Согласно исследованию Elering, одной из наиболее перспективных отправных точек для нового сообщения на эстонской стороне является регион Палдиски.
    В настоящее время между Эстонией и Финляндией существует два соединения постоянного тока – EstLink 1 и EstLink 2, с общей пропускной способностью 1000 мегаватт. Первое сообщение между Эстонией и Финляндией было запущено в 2006 году, второе – в 2013 году.
    Как раннее отмечал глава Elering Таави Вескимяги, новое соединение с Финляндией важно для гармонизации цен на электроэнергию в Эстонии и Финляндии: «Текущая разница в цене с Финляндией означает, что более дешевая скандинавская электроэнергия не сможет пройти через два существующих канала из скандинавских стран в Эстонию в достаточном количестве. Установление дополнительного канала поможет выровнять разницу в цене».

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