Новости

dv.ee

28 июня 2022 в 13:06 Поделиться:









Estlink 3 планируется запустить через десять лет

Соединение между Эстонией и Финляндией Estlink-2 было запущено в Ида-Вирумаа в 2013 году. Оно увеличило мощность соединения между Эстонией и Финляндией с 300 МВт до 1000 МВт. Фото: Veiko Tokman

Ситуация на эстонском и финском рынках электроэнергии, а именно – большая разница в ценах между странами, может быть решена благодаря новому соединению Estlink 3. Предполагается, что дополнительный канал будет запущен в первой половине следующего десятилетия, пишет Äripäev.

Во вторник Elering и Fingrid, операторы электросетей в Эстонии и Финляндии, подписали меморандум о взаимопонимании, в котором идет речь о начале рабочего процесса по строительству третьего эстонско-финского электросоединения. В частности – о прояснении технических вопросов, необходимых инвестиций и временного графика. Предыдущее соединение EstLink 2 обошлось странам в 320 млн евро, его протяженность превышает 150 км, а мощность составляет 650 мегаватт.

В случае с EstLink 3 одним из вопросов, который предстоит решить, является мощность подключения, которая может варьироваться от 700 до 1000 мегаватт. Ожидается, что новое соединение будет запущено в первой половине 2030-х годов.

Согласно исследованию Elering, одной из наиболее перспективных отправных точек для нового сообщения на эстонской стороне является регион Палдиски.

В настоящее время между Эстонией и Финляндией существует два соединения постоянного тока – EstLink 1 и EstLink 2, с общей пропускной способностью 1000 мегаватт. Первое сообщение между Эстонией и Финляндией было запущено в 2006 году, второе – в 2013 году.