Назад 22.08.25, 17:04 Для Нарвы готова детальная планировка, чтобы восстановить часть Старого города Тартуское архитектурное бюро Hendrikson & Ko сделало детальную планировку квартала рядом с нарвской ратушей. Сейчас здесь пустырь, в земле которого сохранились подвалы исторических зданий. Четыре года назад Петер Зашев, Вадим Орлов и Александр Опенко инициировали проект по восстановлению одного квартала, что позволило бы горожанам и туристам буквально окунуться в атмосферу Нарвы 1940 года.

Детальная планировка обозначает объемы будущих зданий, но внешний вид каждого воссозданного дома или группы домов будет утверждаться на архитектурном конкурсе.

Foto: Hendrikson & Ko

Идея экономиста и бизнес-коуча Зашева, политика и предпринимателя Орлова, гида, учителя истории и директора школы Опенко заключается в том, что частные инвесторы будут покупать участки и на свои средства восстанавливать отдельные дома, чтобы использовать их как жилье, отели, рестораны или офисы.

Имея детальную планировку, можно разговаривать с инвесторами более предметно, сказал ДВ Петер Зашев. По его словам, он ведет переговоры с двумя возможными инвесторами, но без планировки эти переговоры несколько лет оставались предварительными.

Городские власти инициировали планировку после того, как под призывом сделать это свои подписи оставили 1400 горожан. Сейчас Департамент архитектуры и городского планирования принимает вопросы, предложения и замечания от горожан по поводу планировки, и 11 сентября пройдет ее публичное обсуждение . После всех согласований планировка должна быть утверждена горсобранием.

Мэр Нарвы Катри Райк заметила, что планировка позволяет, но не обязывает восстанавливать исторические здания точно в прежнем виде. Она отмечает, что речь об окраине Старого города, где не было особо впечатляющих домов:

“В каждом столетии были свои хрущевки”, — сказала мэр Нарвы.

По улице Рюйтли фасады должны быть максимально приближены к утраченным оригиналам, в остальных частях квартала фасады должны создавать атмосферу Старой Нарвы, но в деталях могут отличаться от оригинальных.

Перед проектированием каждого здания или группы зданий нужно будет проводить архитектурный конкурс. Петер Зашев считает, что механизм оценки аутентичности на конкурсе не прописан, он волнуется, что застройщики могут ради экономии сильно отходить от оригинала.

“Для нас очень важно создать туристический поток, — объяснил он. — Туристы не приедут смотреть на какие-то функциональные здания, которые парой элементов смахивают на то, что было. Они приедут смотреть на четыре улочки, такие же, как в старину”.

По его словам, сторонники восстановления квартала сейчас собирают архив старинных фотографий, на которые можно будет опираться при проектировании.

Есть предложения также разместить в этом квартале какие-то городские учреждения, например, музыкальную и художественную школы. Таким образом город подтолкнул бы инвесторов.

Катри Райк высказывается о проекте без энтузиазма. Она отметила, что обязательные по закону археологические изыскания будут стоить очень дорого. Петер Зашев рассказал, что представители властей, в частности, городской архитектор, говорят об одном-двух миллионах евро, которые потребуются только на раскопки перед строительством каждого дома. Зашев сказал, что не понимает, откуда чиновники берут такие цифры.

По словам Зашева, что инвестор должен будет купить у города участок земли, оплатить археологические работы, спроектировать и построить дом, который внешним видом повторяет довоенный:

“Тут можно поспорить, а не слишком ли много мы ожидаем от инвестора? — рассуждает Зашев. — Я думаю, очень уместный компромиссный вариант — чтобы город сам сделал археологию за счет еврофондов или за счет своего бюджета”.