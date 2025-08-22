Хедж-фонды делают ставки против европейской автопромышленности
Ставки против европейской автомобильной промышленности растут, поскольку компании сталкиваются с замедлением рынка, который лишь усугубляют торговая война и жесткая конкуренция с китайскими производителями.
BlackRock поставила 75 миллионов евро против Volvo Cars.
Возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе привело к росту коротких позиций против ряда крупнейших автопроизводителей и производителей автокомпонентов в Европе. Согласно данным аналитической компании Breakout Point, акции французского производителя автозапчастей Valeo занимают второе место по объему коротких позиций в Европе, сообщает Financial Times.
