  • OMX Baltic−0,1%296,95
  • OMX Riga−0,52%914,75
  • OMX Tallinn−0,05%2 025,6
  • OMX Vilnius0,12%1 220,79
  • S&P 500−0,4%6 370,17
  • DOW 30−0,34%44 785,5
  • Nasdaq −0,34%21 100,31
  • FTSE 1000,05%9 313,87
  • Nikkei 2250,05%42 633,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,68
  • 22.08.25, 14:02

Хедж-фонды делают ставки против европейской автопромышленности

Ставки против европейской автомобильной промышленности растут, поскольку компании сталкиваются с замедлением рынка, который лишь усугубляют торговая война и жесткая конкуренция с китайскими производителями.
BlackRock поставила 75 миллионов евро против Volvo Cars.
  • BlackRock поставила 75 миллионов евро против Volvo Cars.
  • Foto: IMAGO/Scanpix
Возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе привело к росту коротких позиций против ряда крупнейших автопроизводителей и производителей автокомпонентов в Европе. Согласно данным аналитической компании Breakout Point, акции французского производителя автозапчастей Valeo занимают второе место по объему коротких позиций в Европе, сообщает Financial Times.
