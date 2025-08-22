Делов-то: заговор или раздолбайство? Гадаем на Трампа и Euribor

В свежем выпуске подкаста «Делов-то»: Трамп встретился с Путиным и Зеленским, но ближе ли теперь конец войны? Телефонные мошенники грабят заводы, а Алар Карис все не может забыть «единорогов».
- Все эти переговоры Трампа - буря в стакане, но что будет на самом деле, мы не знаем. Остается гадать...
- Foto: Алена Ценно
Новости недели обсуждают журналисты ДВ Алексей Шишкин, Ярослав Тавгень и биржевой редактор Дмитрий Фефилов.
Начнем с новостей о «переговорах» на Аляске и в Вашингтоне, идущих с неясной динамикой на этой неделе. По сути, все что мы можем сказать достоверно — президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе встретился с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Позже Трамп уже в Белом доме принял президента Украины Владимира Зеленского и прилетевшую вместе с ним группу европейских лидеров — в том числе президента Финляндии Александра Стубба.
Почти вся прочая информация пока — медийный шум и спекуляции, не факты, но заявления и интерпретации. Или дело обстоит иначе? Ждать ли окончания войны в Украине? Жаркий спор в студии. В сюжете Ярослава Тавгеня тему комментируют эксперты по международным делам — председатель профильной парламентской комиссии Рийгикогу Марко Михкельсон и Райво Варе
Статья продолжается после рекламы
Число безработных в Эстонии сократилось по сравнению с первым кварталом на 5000 человек. Одновременновсе новые фирмы объявляют о сокращениях
, Эстония находится в абсолютныхлидерах Европы по уровню безработицы среди молодежи
Одновременно эксперты, например популярный экономист банка Luminor Ленно Уускюла, говорят что даже повышение абсолютной занятости населения —скорее тревожный симптом
.
Обсуждаем, есть ли поводы для радости или наоборот для беспокойства?
Межбанковская процентная ставка Euribor после последнего заседания ЕЦБ сменила свою траекторию и вместо сниженияначала расти
. Если в начале июля ставка опустилась до 2,016%, что стало рекордным уровнем за последние два с половиной года, то в августе она начала расти иколеблется уже около 2,1%.
Есть ли сейчас реальные поводы думать, что речь о сломе тенденции, а не о незначительной временной флуктуации? И вообще, имеет ли смысл следить за долями процентов?
Дмитрий Фефилов и Ярослав Тавгень дают прогноз Euribor на декабрь 2025.
Телефонные мошенничества ассоциируются у нас с обманом наивного обывателя - пенсионера или технически малограмотного человека. Но свежая статья Äripäev рассказывает совсем другую историю
. На эстонскую машиностроительную компанию Hekotek в мае была совершена атака. Телефонные мошенники обманули финансового директора фирмы и вывели со счёта фирмы сотни тысяч евро. Мошенники могли распоряжаться счётом фирмы в течение двух часов. За это время они успели провести 52 транзакции, на всех стояла цифровая подпись сотрудника.
Верим ли, что подобная наивность возможна, или более вероятным вам кажется сговор? И насколько серьезной опасностью могут быть подобные схемы для бизнеса?
20 августа Эстония отметила день восстановления независимости. В традиционнойречи
президента Алара Кариса в этом году было мало сказано об экономике, зато много об образовании, культуре даже о власти библиотек и долине реки Выханду.
Стоило ли где-то президенту быть жестче, указывая на проблемы и кризисы, или это не к месту в праздничный день?
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В новом подкасте «Делов-то» речь пойдет о возможности и необходимости снижения налогов, о неожиданном судебном решении в США в отношении двух эстонских криптомиллионеров, о то, как волость Валга и государственная почта Omniva борются с тем, что им не угодно, ну и, разумеется, пару слов о встрече на далекой Аляске.
Зузу Измайловой плюнули в бассейн и наступили на любимую мозоль, поэтому она плюнула прямо в трепетную душу тиблам. Рийна Сольман на всякий случай уточнила: в русских никто не плевал, это все homo soveticus виноваты. Стало еще трепетнее, количество желающих в кого-нибудь плюнуть начало расти в геометрической прогрессии. Чувствующие себя наиболее оплеванными вступили в самую миролюбивую в стране партию. На мосту Дружбы установили еще три ряда зубов дракона.
В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем детали торгового соглашения между ЕС и США, возможные санкции против Индии за сотрудничество с Россией, а также словесную дуэль предпринимателей с министром финансов Юргеном Лиги.
Новый завод в Нарве и перебранки в Таллиннской мэрии, характеристики политиков от Марью Лауристин и цены на еду обсуждаем в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?