  OMX Baltic−0,08%297,03
  OMX Riga−0,54%914,84
  OMX Tallinn0,4%2 034,7
  OMX Vilnius0,14%1 221,09
  S&P 5001,53%6 467,76
  DOW 302,09%45 720,52
  Nasdaq 1,73%21 465,27
  FTSE 1000,13%9 321,4
  Nikkei 2250,05%42 633,29
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,85
  GBP/EUR0,00%1,15
  EUR/RUB0,00%94,41
  22.08.25, 17:09

Делов-то: заговор или раздолбайство? Гадаем на Трампа и Euribor

В свежем выпуске подкаста «Делов-то»: Трамп встретился с Путиным и Зеленским, но ближе ли теперь конец войны? Телефонные мошенники грабят заводы, а Алар Карис все не может забыть «единорогов».
Все эти переговоры Трампа - буря в стакане, но что будет на самом деле, мы не знаем. Остается гадать...
  • Все эти переговоры Трампа - буря в стакане, но что будет на самом деле, мы не знаем. Остается гадать...
Новости недели обсуждают журналисты ДВ Алексей Шишкин, Ярослав Тавгень и биржевой редактор Дмитрий Фефилов.
Начнем с новостей о «переговорах» на Аляске и в Вашингтоне, идущих с неясной динамикой на этой неделе. По сути, все что мы можем сказать достоверно — президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе встретился с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Позже Трамп уже в Белом доме принял президента Украины Владимира Зеленского и прилетевшую вместе с ним группу европейских лидеров — в том числе президента Финляндии Александра Стубба.
Почти вся прочая информация пока — медийный шум и спекуляции, не факты, но заявления и интерпретации. Или дело обстоит иначе? Ждать ли окончания войны в Украине? Жаркий спор в студии. В сюжете Ярослава Тавгеня тему комментируют эксперты по международным делам — председатель профильной парламентской комиссии Рийгикогу Марко Михкельсон и Райво Варе

Число безработных в Эстонии сократилось по сравнению с первым кварталом на 5000 человек. Одновременновсе новые фирмы объявляют о сокращениях, Эстония находится в абсолютныхлидерах Европы по уровню безработицы среди молодежи
Одновременно эксперты, например популярный экономист банка Luminor Ленно Уускюла, говорят что даже повышение абсолютной занятости населения —скорее тревожный симптом.
Обсуждаем, есть ли поводы для радости или наоборот для беспокойства?
Межбанковская процентная ставка Euribor после последнего заседания ЕЦБ сменила свою траекторию и вместо сниженияначала расти. Если в начале июля ставка опустилась до 2,016%, что стало рекордным уровнем за последние два с половиной года, то в августе она начала расти иколеблется уже около 2,1%.
Есть ли сейчас реальные поводы думать, что речь о сломе тенденции, а не о незначительной временной флуктуации? И вообще, имеет ли смысл следить за долями процентов?
Дмитрий Фефилов и Ярослав Тавгень дают прогноз Euribor на декабрь 2025.
Телефонные мошенничества ассоциируются у нас с обманом наивного обывателя - пенсионера или технически малограмотного человека. Но свежая статья Äripäev рассказывает совсем другую историю. На эстонскую машиностроительную компанию Hekotek в мае была совершена атака. Телефонные мошенники обманули финансового директора фирмы и вывели со счёта фирмы сотни тысяч евро. Мошенники могли распоряжаться счётом фирмы в течение двух часов. За это время они успели провести 52 транзакции, на всех стояла цифровая подпись сотрудника.
Верим ли, что подобная наивность возможна, или более вероятным вам кажется сговор? И насколько серьезной опасностью могут быть подобные схемы для бизнеса?
20 августа Эстония отметила день восстановления независимости. В традиционнойречипрезидента Алара Кариса в этом году было мало сказано об экономике, зато много об образовании, культуре даже о власти библиотек и долине реки Выханду.
Стоило ли где-то президенту быть жестче, указывая на проблемы и кризисы, или это не к месту в праздничный день?
Делов-то: налоги душат самих реформистов, приключения криптомиллионеров в США, Omniva и Валга против свободы слова
В новом подкасте «Делов-то» речь пойдет о возможности и необходимости снижения налогов, о неожиданном судебном решении в США в отношении двух эстонских криптомиллионеров, о то, как волость Валга и государственная почта Omniva борются с тем, что им не угодно, ну и, разумеется, пару слов о встрече на далекой Аляске.
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
Зузу Измайловой плюнули в бассейн и наступили на любимую мозоль, поэтому она плюнула прямо в трепетную душу тиблам. Рийна Сольман на всякий случай уточнила: в русских никто не плевал, это все homo soveticus виноваты. Стало еще трепетнее, количество желающих в кого-нибудь плюнуть начало расти в геометрической прогрессии. Чувствующие себя наиболее оплеванными вступили в самую миролюбивую в стране партию. На мосту Дружбы установили еще три ряда зубов дракона.
Делов-то: цена подписки на дружбу с США выросла, зрелища от правительства вместо дешевого хлеба
В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем детали торгового соглашения между ЕС и США, возможные санкции против Индии за сотрудничество с Россией, а также словесную дуэль предпринимателей с министром финансов Юргеном Лиги.
Делов-то: мышиная возня вокруг кресла мэра. Кто виноват в росте цен?
Новый завод в Нарве и перебранки в Таллиннской мэрии, характеристики политиков от Марью Лауристин и цены на еду обсуждаем в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

