Назад 22.08.25, 17:09 Делов-то: заговор или раздолбайство? Гадаем на Трампа и Euribor В свежем выпуске подкаста «Делов-то»: Трамп встретился с Путиным и Зеленским, но ближе ли теперь конец войны? Телефонные мошенники грабят заводы, а Алар Карис все не может забыть «единорогов».

Все эти переговоры Трампа - буря в стакане, но что будет на самом деле, мы не знаем. Остается гадать...

Foto: Алена Ценно

Новости недели обсуждают журналисты ДВ Алексей Шишкин, Ярослав Тавгень и биржевой редактор Дмитрий Фефилов.

Начнем с новостей о «переговорах» на Аляске и в Вашингтоне, идущих с неясной динамикой на этой неделе. По сути, все что мы можем сказать достоверно — президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе встретился с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Позже Трамп уже в Белом доме принял президента Украины Владимира Зеленского и прилетевшую вместе с ним группу европейских лидеров — в том числе президента Финляндии Александра Стубба.

Почти вся прочая информация пока — медийный шум и спекуляции, не факты, но заявления и интерпретации. Или дело обстоит иначе? Ждать ли окончания войны в Украине? Жаркий спор в студии. В сюжете Ярослава Тавгеня тему комментируют эксперты по международным делам — председатель профильной парламентской комиссии Рийгикогу Марко Михкельсон и Райво Варе

Статья продолжается после рекламы

Одновременно эксперты, например популярный экономист банка Luminor Ленно Уускюла, говорят что даже повышение абсолютной занятости населения — скорее тревожный симптом

Обсуждаем, есть ли поводы для радости или наоборот для беспокойства?

Межбанковская процентная ставка Euribor после последнего заседания ЕЦБ сменила свою траекторию и вместо снижения начала расти . Если в начале июля ставка опустилась до 2,016%, что стало рекордным уровнем за последние два с половиной года, то в августе она начала расти и колеблется уже около 2,1%.

Есть ли сейчас реальные поводы думать, что речь о сломе тенденции, а не о незначительной временной флуктуации? И вообще, имеет ли смысл следить за долями процентов?

Дмитрий Фефилов и Ярослав Тавгень дают прогноз Euribor на декабрь 2025.

Телефонные мошенничества ассоциируются у нас с обманом наивного обывателя - пенсионера или технически малограмотного человека. Но свежая статья Äripäev рассказывает совсем другую историю . На эстонскую машиностроительную компанию Hekotek в мае была совершена атака. Телефонные мошенники обманули финансового директора фирмы и вывели со счёта фирмы сотни тысяч евро. Мошенники могли распоряжаться счётом фирмы в течение двух часов. За это время они успели провести 52 транзакции, на всех стояла цифровая подпись сотрудника.

Верим ли, что подобная наивность возможна, или более вероятным вам кажется сговор? И насколько серьезной опасностью могут быть подобные схемы для бизнеса?

20 августа Эстония отметила день восстановления независимости. В традиционной речи президента Алара Кариса в этом году было мало сказано об экономике, зато много об образовании, культуре даже о власти библиотек и долине реки Выханду.

Стоило ли где-то президенту быть жестче, указывая на проблемы и кризисы, или это не к месту в праздничный день?