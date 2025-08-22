Касса здоровья планирует сократить дефицит на 70 млн евро

Министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ) и глава Кассы здоровья Райн Лаане, который подал в отставку, также представил совету план развития учреждения на ближайшие четыре года.
Foto: Liis Treimann
«Мы показали, как эстонское здравоохранение может выжить в несколько более стесненных условиях таким образом, чтобы интересы людей не пострадали, а система в целом работала эффективнее. Мы сделали три принципиальных изменения», — сказал уходящий с поста руководителя Кассы здоровья Райн Лаане.
Так называемое «благодарственное мероприятие» Кассы здоровья обошлось налогоплательщикам не в 135 000 евро, а в несколько раз дороже, пишет руководитель тематического портала Raamatupidaja.ee и бывший внутренний аудитор Маре Тимиан.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?