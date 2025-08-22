Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,08%297,03
  • OMX Riga−0,54%914,84
  • OMX Tallinn0,4%2 034,7
  • OMX Vilnius0,14%1 221,09
  • S&P 5001,5%6 465,77
  • DOW 302,06%45 707,06
  • Nasdaq 1,71%21 460,45
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 2250,05%42 633,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,42
  • 22.08.25, 14:49

Касса здоровья планирует сократить дефицит на 70 млн евро

Совет Кассы здоровья одобрил план финансирования на ближайшие четыре года, согласно которому ежегодный дефицит будет составлять 100 млн евро вместо 170 млн.
Министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ) и глава Кассы здоровья Райн Лаане, который подал в отставку, также представил совету план развития учреждения на ближайшие четыре года.
  • Министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ) и глава Кассы здоровья Райн Лаане, который подал в отставку, также представил совету план развития учреждения на ближайшие четыре года.
  • Foto: Liis Treimann
«Мы показали, как эстонское здравоохранение может выжить в несколько более стесненных условиях таким образом, чтобы интересы людей не пострадали, а система в целом работала эффективнее. Мы сделали три принципиальных изменения», — сказал уходящий с поста руководителя Кассы здоровья Райн Лаане.
