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    Каллас: покину пост премьер-министра

    Фото: Scanpix

    Сегодня стало известно, что Партия реформ, Isamaa и Социал-демократическая партия договорились о формировании будущей коалиции. Одно из условий этой договоренности - отставка Каи Каллас.

    "Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства", — сказала Каллас порталу Delfi. К тому же, по ее словам, вариант без отставки премьер-министра требует созыва Рийгикогу, а это не так просто сделать в период отпусков.

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