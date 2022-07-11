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11 июля 2022 в 8:58 Поделиться:









В новом правительстве за экономику будут отвечать соцдемы, за предпринимательство – Isamaa

Фото: Veiko Tokman, Andres Haabu

Портфель министра экономики в новом коалиционном правительстве Эстонии получит представитель Социал-демократической партии, пост министра предпринимательства отойдет партии Isamaa.

Сегодня стало известно, как распределят между собой министерские портфели новые партнеры по сформированной правительственной коалиции: Партия реформ, Социал-демократическая партия и Isamaa.

Экономический блок нового правительства оказался поделен между всеми тремя участниками правительственного тандема. Пост министра финансов сохранит за собой представитель Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус, портфель министра экономики получит представитель Социал-демократической партии, а министром предпринимательства станет политик от Isamaa. Также Isamaa достанется пост председателя парламентской комиссии по финансам.

Конкретные имена будущих министров будут названы позже.

Пост премьер-министра наверняка сохранит за собой лидер реформистов Кая Каллас. В пятницу вечером она объявила о своей отставке с поста председателя правительства, но с большой вероятностью речь идет лишь о технической отставке, и, пройдя процедуру переназначения, Каллас вскоре вернется на премьерский пост.