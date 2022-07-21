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21 июля 2022 в 8:12 Поделиться:









Грузооборот Вентспилсского порта за шесть месяцев вырос на 25,4%

На терминалах Вентспилсского порта было перевалено 2,896 млн тонн нефтепродуктов (-9,4%), 1,985 млн тонн угля по сравнению с 10 700 тоннами годом ранее и 1,221 млн тонн грузов ро-ро (+7,5%). Фото: Irina Jesikova, Scanpix

За первые шесть месяцев этого года через терминалы Вентспилсского порта (Латвия) было перевалено 7,32 млн тонн грузов, что на 25,4% больше, чем за соответствующий период 2021 года, свидетельствует информация, опубликованная Министерством сообщения.

За первые шесть месяцев этого года из Вентспилсского порта было отправлено 5,351 млн тонн грузов, что на 18,7% больше, чем за соответствующий период 2021 года, а количество полученных грузов увеличилось на 48,3% до 1,969 млн тонн, передает « Телеграф ».

В этот период на терминалах Вентспилсского порта было перевалено 3,219 млн тонн наливных грузов, что на 6,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, 2,627 млн тонн сыпучих грузов (в 2,4 раза больше), 1,474 млн тонн генеральных грузов (+11,3%).

Также на терминалах Вентспилсского порта было перевалено 2,896 млн тонн нефтепродуктов (-9,4%), 1,985 млн тонн угля по сравнению с 10 700 тоннами годом ранее и 1,221 млн тонн грузов ро-ро (+7,5%).

Как сообщалось, в прошлом году через терминалы Вентспилсского порта было перевалено 11,081 млн тонн грузов, что на 14,1% меньше, чем в 2020 году, в том числе за первые пять месяцев - 5,206 млн тонн грузов.

Вентспилсский порт является вторым по грузообороту портом Латвии.