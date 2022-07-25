  • Поделиться:

    152-й день войны: обстрел Харьковской области, зерно все-таки готовится к отгрузке, Польша передала Украине танки

    Спасатели ищут людей в завалах после удара по Центральному дому культуры в Чугуеве.Фото: NACHO DOCE, Reuters

    Идет 152-й день войны в Украине. Главное, что случилось к середине дня 25 июля.

    Согласно утренней сводке ВСУ, Украина отбила наступление российских войск на Краматорском и Бахмутском направлениях. Продолжаются боевые действия в районе Спорного Донецкой области. Наступление РФ в направлении Мироновское – Луганское продолжается.
    Ночью обстрелян Чугуев – город рядом с Харьковом. «Разрушен районный дом культуры, где в подвале скрывались от обстрелов гражданские, дом офицеров и лицей, где никого не было. Также повреждены жилые дома. Некоторые ракеты были сбиты ВСУ. Известно о двух раненых», – написал замначальника полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook. Разбор завалов продолжается.
    В подконтрольной Украине части Донецкой области в результате ночного обстрела разрушены две школы.
    Также российские военные нанесли ночью удары по трем районам Днепропетровской области. Как утверждает глава областной администрации Валентин Резниченко, в результате пострадала 10-ти летняя девочка и повреждены шесть частных домов.
    В Днепровском районе в результате попадания двух ракет загорелись ангары сельхозпредприятия.
    Также под обстрел попал Криворожский район. Там обошлось без жертв и разрушений.
    Украинские силы ночью нанесли удар по гостинице в Красном Луче Луганской области. Киев утверждает, что там был командный пункт пророссийских сил и что погибло 100 российских военных.
    По оценке Министерства обороны Великобритании, Россия продолжает сталкиваться с дилеммой – либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону оккупированных на юге территорий, цитирует Би-Би-Си.
    Танки PT-91 на учениях, 2019 год.Фото: INTS KALNINS
    Украина получила из Польши танки PT-91 Twardy, заявили представители обоих стран. Число танков не называется. Ранее Польша передала Украине 200 танков Т-72.
    Российский удар по порту Одессы вряд ли скажется на соглашении по вывозу зерна из Украины, считает экономическое издание The Bell. Оно приводит следующие аргументы: во-первых, альтернативы украинскому зерну в мире сейчас нет. Во-вторых, The Bell ссылается на аргумент неназванного чиновника ООН, который тот привел в разговоре с The New York Times: формально Россия не нарушила договоренности, поскольку по условиям сделки не может целиться в оборудование для отгрузки зерна, а на военные цели это условие не распространяется.
    ООН впоследствии отмежевалось от слов этого источника. МИД Украины собратился к руководству организации за разъяснениями и получил заверение, что этот комментарий не отражает позицию ООН.
    Россия и Украина достигли соглашения о вывозе зерна в прошлую пятницу при посредничестве ООН и Турции. Удар по одесскому порту произошел на следующий день после заключения соглашения. Россия признала совершение удара, заявив, что била по военному кораблю и складу боеприпасов.
    При этом в воскресенье Администрация морских портов Украины сообщила, что начала подготовку портов Одесса, «Черноморск» и «Южный» к возобновлению работы в связи с подписанием в Стамбуле Инициативы по экспорту зерна.
    Одновременно Соединенные Штаты работают с Украиной над «планом Б» по разблокированию экспорта зерна из страны после удара России по порту Одессы, заявила глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.
    «План Б включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским», – сказала Пауэр.
    ФСБ России утверждает, что остановила украинскую попытку завербовать российских военных летчиков и угнать боевые самолеты. Украинские разведчики, по утверждению российской спецслужбы, обещали российским летчикам деньги и гражданство в одной из стран ЕС и планировали угнать самолеты и посадить их на подконтрольные Украине аэродромы.
    Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью Delfi заявил: не стоит забывать о том, что Россия, обосновывая войну, потребовала включить Эстонию в сферу своего влияния Эстонию. Так он пояснил необходимость держать военные новости в фокусе общественного внимания. «В ситуации, когда в Украине каждую минуту умирают люди, нет никакого нравственного обоснования для усталости от войны. Но, действительно, в американских СМИ новости об Украине сошли с первых полос. Война в Украине затрагивает наши жизненные интересы, и наша задача доносить до людей информацию в том числе сейчас, в период отпусков.
    Мы не должны забывать и о том, что послужило для Путина казус белли (поводом для начала войны). Требование отдать нас под лапу Путина! Чтобы НАТО отказалось от гарантий безопасности, и Восточная Европа вошла в "сферу влияния России"!», - сказал Рейнсалу.
    Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. По информации «Украинской правды», в 2010 году Демченко лоббировал «харьковские соглашения», согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Трейдеры: энергетический кризис в Европе продлится долгие годы
LTH-Baas ушла в убыток
Эксперт о подорожании квартир: это сумасшествие, но спад все же возможен
Влияние санкций
Военно-экономический блог Райво Варе: цель газовой войны — Германия
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Московская биржа планирует изменить тарифы за операции на рынке акций
Московская биржа с октября изменит тарифы на рынке акций. Предполагается перейти от регрессивной и симметричной модели тарификации к плоской и асимметричной, сообщает
Московская биржа с октября изменит тарифы на рынке акций. Предполагается перейти от регрессивной и симметричной модели тарификации к плоской и асимметричной, сообщает
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
Что жители Эстонии думают о феминизме?
Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.
Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Аналитик: придется учиться жить с «медведями»
«Медвежьим рынком» называется падение финансового рынка – когда цена актива падает больше чем на 20% от недавних максимумов. Первая половина 2022 года войдет в историю как одно из самых негативных начал года, пишет управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.
«Медвежьим рынком» называется падение финансового рынка – когда цена актива падает больше чем на 20% от недавних максимумов. Первая половина 2022 года войдет в историю как одно из самых негативных начал года, пишет управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.
Все мнения
Эпицентр
Медсестра из Эстонии вывозила украинцев из прифронтовых регионов
Медсестра отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы Дина Пильдер свой летний отпуск провела, работая в Украине на «скорой помощи». Она помогала вывозить на Запад беженцев, для которых самостоятельная эвакуация была проблематичной.
Медсестра отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы Дина Пильдер свой летний отпуск провела, работая в Украине на «скорой помощи». Она помогала вывозить на Запад беженцев, для которых самостоятельная эвакуация была проблематичной.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: вот и ЕЦБ решился
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение