152-й день войны: обстрел Харьковской области, зерно все-таки готовится к отгрузке, Польша передала Украине танки
Спасатели ищут людей в завалах после удара по Центральному дому культуры в Чугуеве.Фото: NACHO DOCE, Reuters
Идет 152-й день войны в Украине. Главное, что случилось к середине дня 25 июля.
Согласно утренней сводке ВСУ, Украина отбила наступление российских войск на Краматорском и Бахмутском направлениях. Продолжаются боевые действия в районе Спорного Донецкой области. Наступление РФ в направлении Мироновское – Луганское продолжается.
Ночью обстрелян Чугуев – город рядом с Харьковом
. «Разрушен районный дом культуры, где в подвале скрывались от обстрелов гражданские, дом офицеров и лицей, где никого не было. Также повреждены жилые дома. Некоторые ракеты были сбиты ВСУ. Известно о двух раненых», – напис
ал замначальника полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook. Разбор завалов продолжается.
В подконтрольной Украине части Донецкой области в результате ночного обстрела разрушены две школы.
Также российские военные нанесли ночью удары по трем районам Днепропетровской области
. Как утверждает
глава областной администрации Валентин Резниченко, в результате пострадала 10-ти летняя девочка и повреждены шесть частных домов.
В Днепровском районе в результате попадания двух ракет загорелись ангары сельхозпредприятия.
Также под обстрел попал Криворожский район. Там обошлось без жертв и разрушений.
Украинские силы ночью нанесли удар по гостинице в Красном Луче Луганской области
. Киев утверждает
, что там был командный пункт пророссийских сил и что погибло 100 российских военных.
По оценке
Министерства обороны Великобритании, Россия продолжает сталкиваться с дилеммой
– либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону оккупированных на юге территорий, цитирует Би-Би-Си.
Танки PT-91 на учениях, 2019 год.Фото: INTS KALNINS
Украина получила из Польши танки PT-91 Twardy
, заявили
представители обоих стран. Число танков не называется. Ранее Польша передала Украине 200 танков Т-72.
Российский удар по порту Одессы вряд ли скажется на соглашении по вывозу зерна из Украины, считает
экономическое издание The Bell. Оно приводит следующие аргументы: во-первых, альтернативы украинскому зерну в мире сейчас нет. Во-вторых, The Bell ссылается на аргумент неназванного чиновника ООН, который тот привел в разговоре с The New York Times: формально Россия не нарушила договоренности, поскольку по условиям сделки не может целиться в оборудование для отгрузки зерна, а на военные цели это условие не распространяется.
ООН впоследствии отмежевалось от слов этого источника. МИД Украины собратился к руководству организации за разъяснениями и получил заверение, что этот комментарий не отражает позицию ООН.
Россия и Украина достигли соглашения о вывозе зерна в прошлую пятницу при посредничестве ООН и Турции. Удар по одесскому порту произошел на следующий день после заключения соглашения. Россия признала совершение удара, заявив, что била по военному кораблю и складу боеприпасов.
При этом в воскресенье Администрация морских портов Украины сообщила, что начала подготовку портов Одесса, «Черноморск» и «Южный» к возобновлению работы в связи с подписанием в Стамбуле Инициативы по экспорту зерна.
Одновременно Соединенные Штаты работают
с Украиной над «планом Б» по разблокированию экспорта зерна из страны после удара России по порту Одессы, заявила глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.
«План Б включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским», – сказала Пауэр.
ФСБ России утверждает, что остановила украинскую попытку завербовать российских военных летчиков и угнать боевые самолеты.
Украинские разведчики, по утверждению российской спецслужбы, обещали российским летчикам деньги и гражданство в одной из стран ЕС и планировали угнать самолеты и посадить их на подконтрольные Украине аэродромы.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
в интервью
Delfi заявил: не стоит забывать о том, что Россия, обосновывая войну, потребовала включить Эстонию в сферу своего влияния Эстонию. Так он пояснил необходимость держать военные новости в фокусе общественного внимания. «В ситуации, когда в Украине каждую минуту умирают люди, нет никакого нравственного обоснования для усталости от войны. Но, действительно, в американских СМИ новости об Украине сошли с первых полос. Война в Украине затрагивает наши жизненные интересы, и наша задача доносить до людей информацию в том числе сейчас, в период отпусков.
Мы не должны забывать и о том, что послужило для Путина казус белли (поводом для начала войны). Требование отдать нас под лапу Путина! Чтобы НАТО отказалось от гарантий безопасности, и Восточная Европа вошла в "сферу влияния России"!», - сказал Рейнсалу.
Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
. По информации
«Украинской правды», в 2010 году Демченко лоббировал «харьковские соглашения», согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.
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