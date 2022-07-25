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25 июля 2022 в 10:51 Поделиться:









152-й день войны: обстрел Харьковской области, зерно все-таки готовится к отгрузке, Польша передала Украине танки

Спасатели ищут людей в завалах после удара по Центральному дому культуры в Чугуеве. Фото: NACHO DOCE, Reuters

Идет 152-й день войны в Украине. Главное, что случилось к середине дня 25 июля.

Согласно утренней сводке ВСУ, Украина отбила наступление российских войск на Краматорском и Бахмутском направлениях. Продолжаются боевые действия в районе Спорного Донецкой области. Наступление РФ в направлении Мироновское – Луганское продолжается.

Ночью обстрелян Чугуев – город рядом с Харьковом. «Разрушен районный дом культуры, где в подвале скрывались от обстрелов гражданские, дом офицеров и лицей, где никого не было. Также повреждены жилые дома. Некоторые ракеты были сбиты ВСУ. Известно о двух раненых», . «Разрушен районный дом культуры, где в подвале скрывались от обстрелов гражданские, дом офицеров и лицей, где никого не было. Также повреждены жилые дома. Некоторые ракеты были сбиты ВСУ. Известно о двух раненых», – напис ал замначальника полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook. Разбор завалов продолжается.

В подконтрольной Украине части Донецкой области в результате ночного обстрела разрушены две школы.

Днепропетровской области. Как Также российские военные нанесли ночью удары по трем районам. Как утверждает глава областной администрации Валентин Резниченко, в результате пострадала 10-ти летняя девочка и повреждены шесть частных домов.

В Днепровском районе в результате попадания двух ракет загорелись ангары сельхозпредприятия.

Также под обстрел попал Криворожский район. Там обошлось без жертв и разрушений.

Украинские силы ночью нанесли удар по гостинице в Красном Луче Луганской области. Киев . Киев утверждает , что там был командный пункт пророссийских сил и что погибло 100 российских военных.

Россия продолжает сталкиваться с дилеммой – либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону оккупированных на юге территорий, цитирует Би-Би-Си. По оценке Министерства обороны Великобритании,– либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону оккупированных на юге территорий, цитирует Би-Би-Си.

Танки PT-91 на учениях, 2019 год. Фото: INTS KALNINS

Украина получила из Польши танки PT-91 Twardy, заявили представители обоих стран. Число танков не называется. Ранее Польша передала Украине 200 танков Т-72.

Российский удар по порту Одессы вряд ли скажется на соглашении по вывозу зерна из Украины, экономическое издание The Bell. Оно приводит следующие аргументы: во-первых, альтернативы украинскому зерну в мире сейчас нет. Во-вторых, The Bell ссылается на аргумент неназванного чиновника ООН, который тот привел в разговоре с The New York Times: формально Россия не нарушила договоренности, поскольку по условиям сделки не может целиться в оборудование для отгрузки зерна, а на военные цели это условие не распространяется. считает экономическое издание The Bell. Оно приводит следующие аргументы: во-первых, альтернативы украинскому зерну в мире сейчас нет. Во-вторых, The Bell ссылается на аргумент неназванного чиновника ООН, который тот привел в разговоре с The New York Times: формально Россия не нарушила договоренности, поскольку по условиям сделки не может целиться в оборудование для отгрузки зерна, а на военные цели это условие не распространяется.

ООН впоследствии отмежевалось от слов этого источника. МИД Украины собратился к руководству организации за разъяснениями и получил заверение, что этот комментарий не отражает позицию ООН.

Россия и Украина достигли соглашения о вывозе зерна в прошлую пятницу при посредничестве ООН и Турции. Удар по одесскому порту произошел на следующий день после заключения соглашения. Россия признала совершение удара, заявив, что била по военному кораблю и складу боеприпасов.

При этом в воскресенье Администрация морских портов Украины сообщила, что начала подготовку портов Одесса, «Черноморск» и «Южный» к возобновлению работы в связи с подписанием в Стамбуле Инициативы по экспорту зерна.

Одновременно Соединенные Штаты работают с Украиной над «планом Б» по разблокированию экспорта зерна из страны после удара России по порту Одессы, заявила глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.

«План Б включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским», – сказала Пауэр.

, что остановила украинскую попытку завербовать российских военных летчиков и угнать боевые самолеты. Украинские разведчики, по утверждению российской спецслужбы, обещали российским летчикам деньги и гражданство в одной из стран ЕС и планировали угнать самолеты и посадить их на подконтрольные Украине аэродромы. ФСБ России утверждает Украинские разведчики, по утверждению российской спецслужбы, обещали российским летчикам деньги и гражданство в одной из стран ЕС и планировали угнать самолеты и посадить их на подконтрольные Украине аэродромы.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью Delfi заявил: не стоит забывать о том, что Россия, обосновывая войну, потребовала включить Эстонию в сферу своего влияния Эстонию. Так он пояснил необходимость держать военные новости в фокусе общественного внимания. «В ситуации, когда в Украине каждую минуту умирают люди, нет никакого нравственного обоснования для усталости от войны. Но, действительно, в американских СМИ новости об Украине сошли с первых полос. Война в Украине затрагивает наши жизненные интересы, и наша задача доносить до людей информацию в том числе сейчас, в период отпусков.

Мы не должны забывать и о том, что послужило для Путина казус белли (поводом для начала войны). Требование отдать нас под лапу Путина! Чтобы НАТО отказалось от гарантий безопасности, и Восточная Европа вошла в "сферу влияния России"!», - сказал Рейнсалу.