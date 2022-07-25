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25 июля 2022 в 6:44 Поделиться:









Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию турбины для «Северного потока»

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе анонсировал, что ориентировочно 26 июля «Газпром» должен будет остановить для ремонта в связи с выработкой мощности еще одну турбину. Фото иллюстративное. Фото: Markus Schreiber, Scanpix

Турбина, необходимая, по заявлению «Газпрома», для возобновления поставок газа в Европу в полном объеме, пока не попала в Россию из-за бюрократических сложностей, передает DW.

Немецкая компания Siemens Energy отправила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию, позволяющую ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбины для компрессионной станции «Портовая» газопровода «Северный поток».

«Газпром» трижды обращался к Siemens с просьбой предоставить эту лицензию, которая подтверждает, что оборудование компании выведено из-под санкций Канады. Из-за бюрократических процедур задержалась отправка турбины, которую должны были 23 июля перевезти на пароме из немецкого Любека в Хельсинки, а оттуда в Россию. Теперь сделать это удастся в середине следующей недели, если «Газпром» пришлет необходимые для прохождения таможенного контроля документы.

Издание «Коммерсантъ» при этом сомневаются, что отправка турбины приведет к увеличению прокачки по «Северному потоку», так как в ремонте якобы нуждаются еще несколько машин на станции. Ремонт одной турбины, по словам собеседников «Коммерсанта», занимает около трех месяцев. В теории их можно отправить на ремонт в любой момент, но «Газпром» пока не дал на это разрешения, рассказал источник газеты.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе анонсировал, что ориентировочно 26 июля «Газпром» должен будет остановить для ремонта в связи с выработкой мощности еще одну турбину.

В июне «Газпром» резко сократил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". В российской компании это объяснили несвоевременным возвратом газовых турбин Siemens после ремонта в Канаде.

В Германии, которая получает основной объем потребляемого российского газа по «Северному потоку», заявили, что причиной для сокращения поставок считают политические мотивы.