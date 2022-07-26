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Алексей Шишкин

26 июля 2022 в 9:06 Поделиться:









153-й день войны: ракетный удар по Николаеву, британские самоходки для Украины, ООН подсчитал потери гражданского населения

Пожар на нефтебазе в Донецке после обстрела ВСУ Фото: DPR EMERGENCIES MINISTRY, МЧС самопровозглашенной ДНР, Scanpix

Идет 153-й день войны в Украине. Главное, что случилось к полудню 26 июля.

потери российских войск за минувшие сутки составили около 170 человек, а также 7 танков и 4 артиллерийские системы. Наибольшие потери войска вторжения несут на Бахмутском направлении. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке уведомляет, что, а также 7 танков и 4 артиллерийские системы. Наибольшие потери войска вторжения несут на Бахмутском направлении.

«Штурмовые действия в районе населенных пунктов Берестово и Семигорья закончились для противника потерями и отступлением. Но части противника пытаются продвинуться в направлении Покровского, боевые действия продолжаются», — прокомментировал ситуацию Александр Штупун, официальный представитель генштаба ВСУ.

Российские силы вторжения нанесли удары по Николаевской и Одесской областям, сообщает украинское оперативное командование Юг. «По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, по направлению к Черному морю. Выпущено несколько ракет воздушного базирования», — заявили украинские военные. В Николаевской области атака пришлась на портовые сооружения.

«Утром, 26 июля, по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. По предварительной информации в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие. Предварительно без жертв», — прокомментировал обстрел глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Также россияне обстреляли Харьков, повреждены гражданские объекты в Слободском районе.

артиллерийский удар по находящейся в городе нефтебазе. На территории объекта горят цистерны с топливом, Российское государственно информагентство ТАСС сообщает , со ссылкой на собственных корреспондентов в Донецке, что ВСУ нанесли. На территории объекта горят цистерны с топливом,

добились незначительных территориальных успехов к югу от Бахмута 25 июля, но в значительной степени страдают от тех же фундаментальных ограничений, которые ранее не позволяли им быстро закрепиться в ходе наступательных операций в Луганской области», — считают «Российские силы25 июля, но в значительной степени страдают от тех же фундаментальных ограничений, которые ранее не позволяли им быстро закрепиться в ходе наступательных операций в Луганской области», — считают аналитики Института изучения войны (ISW) в Вашингтоне. Они полагают, что бойцам российской ЧВК «Вагнера» удалось продвинуться в поселок Новолуганское Донецкой области. При этом в ISW указывают, что первые попытки овладеть этим поселком россияне предпринимали еще в начале мая, что говорит о малой эффективности их продвижения вперед.

По итогам событий 25 июля в Институте полагают, что Россия пока не создала реальных условий для наступления и занятия Бахмута. Также войска вторжения продолжают укреплять позиции в Запорожской и Херсонской областях в ожидании украинского контрнаступления.

роли украинских противокорабельных ракет в ходе войны. Размышляя над причинами ракетного удара по порту Одессы 24 июля, эксперты отмечают, что формально Россия объяснила это нападение именно необходимостью уничтожения ракет в портовой зоне. «​​Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность их Черноморского флота. Это значительно подорвало общий план вторжения, поскольку Россия не может реально попытаться морским десантом захватить Одессу», — полагают британцы. В сводке делается вывод, что Россия и дальше будет пытаться уничтожать украинские ракетные вооружения, но делать это будет все сложнее по причине устаревших разведданных, неэффективного управления войсками и плохого планирования в штабах РФ. Свежая сводка Британской военной разведки посвящена оценке. Размышляя над причинами ракетного удара по порту Одессы 24 июля, эксперты отмечают, что формально Россия объяснила это нападение именно необходимостью уничтожения ракет в портовой зоне. «​​Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность их Черноморского флота. Это значительно подорвало общий план вторжения, поскольку Россия не может реально попытаться морским десантом захватить Одессу», — полагают британцы. В сводке делается вывод, что Россия и дальше будет пытаться уничтожать украинские ракетные вооружения, но делать это будет все сложнее по причине устаревших разведданных, неэффективного управления войсками и плохого планирования в штабах РФ.

Потери среди гражданского населения Украины с начала вторжения составили не менее 5237 человек, еще 7035 ранены. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по правам человека. Больше всего мирных жителей погибло в марте - 3120 человек, в апреле - 670, в мае – 456 и в июне – 367 мирных жителей. "Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", сообщает с начала вторжения составили не менее 5237 человек, еще 7035 ранены. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по правам человека. Больше всего мирных жителей погибло в марте - 3120 человек, в апреле - 670, в мае – 456 и в июне – 367 мирных жителей. "Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека

Отметим, что по данным украинской стороны, эта оценка существенно занижена и потери среди гражданского населения одного только Мариуполя измеряются десятками тысяч человек.

Офис генерального прокурора Украины сообщает, что с 24 февраля российские войска убили 358 детей, ранили 690. В указанное число не включены погибшие на оккупированных Россией территориях, а также в зонах, где еще ведутся активные боевые действия.