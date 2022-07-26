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26 июля 2022 в 12:35 Поделиться:









ЕС одобрил план сокращения потребления газа на 15%

Комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон. Фото: Scanpix

Страны Европейского союза официально одобрили план по сокращению потребления газа на 15%. Первоначально некоторые члены ЕС восприняли данную идею со скептицизмом, однако после сообщения об очередном сокращении поставок российского газа план энергокомиссара Кадри Симсон был принят практически единогласно, пишет Äripäev.

Против сокращения поставок проголосовала лишь Венгрия. Предложенный Брюсселем план предусматривает сокращение потребления газа всеми странами-членами ЕС на 15% с 1 августа этого года до 31 марта 2023 года по сравнению с их средним уровнем потребления за 2016-2021 гг. – это должно помочь справиться с ситуацией в случае полного прекращения поставок газа из России.

Каким образом и за счет чего будет сокращено потребление, страны могут решить самостоятельно. Согласно документу, в случае серьезных перебоев с поставками на газовом рынке ЕС может объявить чрезвычайное положение, и ограничение потребления превратится из рекомендуемой меры в обязательную.

Наряду с сокращением потребления газа, к зиме страны-члены ЕС также должны заполнить газохранилища на 85%.

В Эстонии потребление газа в этом году уже сократилось почти на пятую часть, и министр экономики Рийна Сиккут ранее подчеркивала, что это необходимо учитывать: «Наши потребители и предприятия уже приложили усилия, которые следует учитывать при постановке обсуждаемых целей. Неопределенность рынка газа и колебания цен уже заставили эстонских потребителей перейти на альтернативные виды топлива и сократить потребление. Различные предприятия и производители тепла добровольно перешли либо на биомассу, либо на местное сланцевое масло».