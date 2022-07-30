Новости

30 июля 2022 в 9:43 Поделиться:









LHV перестанет принимать платежи из российских и белорусских банков

Платежи, полученные с 09.08.2022, будут возвращены плательщику. Фото: Liis Treimann

В связи со сложной международной ситуацией, вызванной российско-украинской войной, с 09.08.2022 LHV Pank больше не будет принимать платежи от российских и белорусских банков.

Ограничение распространяется на все валюты, а также на дочерние банки российских и белорусских банков, которые действуют или могут быть зарегистрированы за пределами России и Беларуси. Платежи, полученные с 09.08.2022, будут возвращены плательщику.

Исключение составляют платежи, связанные с национальными интересами Эстонии или социальными причинами (например, пенсионные).

Раннее «Деловые ведомости» писали о том, что Swedbank и SEB уже не осуществляют банковские переводы в Россию и не принимают платежи оттуда.

Руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кырв пояснил, что нападение России на Украину сделало сделки с Россией очень рискованными: «Клиенты, которые производили платежи или отправляли товары в Россию, рисковали потерять свои деньги или товары. Также была реальная опасность нарушить введенные санкции. Поэтому мы приостановили платежные услуги в направлении России и Белоруссии за очень немногими исключениями, связанными с государственными интересами Эстонии или гуманитарными причинами, такими как движение пенсионных средств, например».