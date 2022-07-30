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    LHV перестанет принимать платежи из российских и белорусских банков

    Платежи, полученные с 09.08.2022, будут возвращены плательщику.Фото: Liis Treimann

    В связи со сложной международной ситуацией, вызванной российско-украинской войной, с 09.08.2022 LHV Pank больше не будет принимать платежи от российских и белорусских банков.

    Ограничение распространяется на все валюты, а также на дочерние банки российских и белорусских банков, которые действуют или могут быть зарегистрированы за пределами России и Беларуси. Платежи, полученные с 09.08.2022, будут возвращены плательщику.
    Исключение составляют платежи, связанные с национальными интересами Эстонии или социальными причинами (например, пенсионные).
    Раннее «Деловые ведомости» писали о том, что Swedbank и SEB уже не осуществляют банковские переводы в Россию и не принимают платежи оттуда.
    Руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кырв пояснил, что нападение России на Украину сделало сделки с Россией очень рискованными: «Клиенты, которые производили платежи или отправляли товары в Россию, рисковали потерять свои деньги или товары. Также была реальная опасность нарушить введенные санкции. Поэтому мы приостановили платежные услуги в направлении России и Белоруссии за очень немногими исключениями, связанными с государственными интересами Эстонии или гуманитарными причинами, такими как движение пенсионных средств, например».

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