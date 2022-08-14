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14 августа 2022 в 8:59 Поделиться:









Юри Ратас продолжит руководить Центристской партией

Юри Ратас был переизбран председателем Центристской партии – в ходе голосования он получил 470 голосов из 673. Фото: Liis Treimann

В субботу в тартуском концертном зале «Ванемуйне» прошел съезд Центристской партии, на котором председателем партии был переизбран Юри Ратас – за пост лидера партии боролись ее нынешний председатель Юри Ратас и глава тартуского округа Яан Тоотс, пишет rus.err.ee.

На 14 мест в правлении претендовали 34 кандидата, из которых были выбраны: Михаил Кылварт (409 голосов), Танель Кийк (380), Яак Ааб (379), Лаури Лаатс (338), Яанус Карилайд (235), Яан Тоотс (235), Владимир Свет (216), Таави Аас (215), Вадим Белобровцев (199), Яна Тоом (195), Сирет Котка (171), Андрей Коробейник (165), Энн Ээсмаа (160) и Михкель Ундрест (140).

Прийт Тообал, Эстер Туйксоо, Ольга Курдовская, Яанус Рийбе, Анника Вайкла, Олег Чубаров, Роберт Антропов, Игорь Грязин, Марек Кулламяги, Михаил Стальнухин, Майлис Репс, Айвар Кабритс, Эрки Сависаар, Мария Юферева-Скуратовски, Эха Вырк, Алар Няэме, Антти Лейгри, Эва-Мария Лийметс, Ааду Йыгиаас и Прийт Сейре в правление не прошли.

Согласно уставу партии, автоматически входят в правление председатель совета уполномоченных (Тынис Мёльдер) и председатель молодежного объединения (Кристи Рюйтель).

Заместителями председателя партии Юри Ратас назначил Михаила Кылварта, Танеля Кийка, Яануса Карилайда и Яну Тоом.