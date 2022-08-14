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14 августа 2022 в 12:05 Поделиться:









Президент Латвии призвал лишать виз и вида на жительство сторонников войны

Cама Латвия прекратила выдавать россиянам туристические визы с первого дня войны – 24 февраля, однако российские туристы въезжают в Латвию по туристическим визам, выданным другими странами Шенгенского соглашения. На фото: президент Латвии Эгилс Левитс. Фото: INTS KALNINS, Scanpix

Выданные до сих пор виды на жительство (ВНЖ) и визы в Латвии лицам, поддерживающим российскую агрессию, должны быть аннулированы, заявил президент страны Эгилс Левитс, обращаясь в субботу к участникам 23-го слета политически репрессированных Латвии в Икшкиле, передает Rus.Postimees.

Левитс считает, что Латвия вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз гражданам России.

Cама Латвия прекратила выдавать россиянам туристические визы с первого дня войны – 24 февраля, однако российские туристы въезжают в Латвию по туристическим визам, выданным другими странами Шенгенского соглашения.

Также президент считает, что следует пересматривать уже выданные Латвией ВНЖ и визы – тем, кто поддерживает российскую агрессию, они должны быть аннулированы.

ВНЖ не должны выдаваться и тем постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство, и эти люди должны покинуть страну, считает президент.