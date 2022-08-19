  • Поделиться:

    Фирма Сыырумаа никак не может получить разрешение на реконструкцию Батарейной крепости

    По словам принадлежащей Сыырумаа фирмы US Real Estate, задержка существенно повлияет на сроки осуществления работ, в то время как предприятие обязалось перед государством реконструировать морскую крепость в срок.Фото: Liis Treimann

    Принадлежащая крупному бизнесмену Урмасу Сыырумаа US Real Estate до сих пор не получила разрешения на реконструкцию Батарейной крепости. Город не пояснил девелоперу и того, по какой причине задерживается выдача.

    US Real Estate поинтересовалась у города Таллинна, почему выдачей разрешения на строительство никто не занимался в течение 50 дней. По словам фирмы, задержка существенно повлияет на сроки осуществления работ, в то время как предприятие обязалось перед государством реконструировать морскую крепость в срок.

    Статья доступна только подписчикам ДВ.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме
    Eesti Energia: новый парк ветрогенераторов обеспечит доступную цену на электричество через шесть лет
    Эстония предлагает ввести восьмой пакет санкций против России
    Красная рыба подешевела, но санкции и дорогое электричество портят перспективу
    Влияние санкций
    Визовый запрет: потеря для россиян, но не для экономики
    Введенные правительством Эстонии ограничения для россиян не окажут серьезного воздействия на экономику.
    Введенные правительством Эстонии ограничения для россиян не окажут серьезного воздействия на экономику.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    Оборот Novaturas вырос, акции упали
    Литовский туроператор Novaturas сегодня сообщил о финансовых результатах за первое полугодии. Оборот компании вырос в три раза, однако вместо прибыли она заработала убыток.
    Литовский туроператор Novaturas сегодня сообщил о финансовых результатах за первое полугодии. Оборот компании вырос в три раза, однако вместо прибыли она заработала убыток.
    Все новости для инвесторов
    Молодые и деловые
    «Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
    Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
    Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
    Все статьи студентов Летней школы журналистики
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Передовица ДВ: «незаметные» 90%
    Недавно ДВ писали о малых предприятиях, которые оказались под ударом из-за высоких счетов на электричество. Кое-кто из них к зиме рискует закрыться.
    Недавно ДВ писали о малых предприятиях, которые оказались под ударом из-за высоких счетов на электричество. Кое-кто из них к зиме рискует закрыться.
    Все мнения
    Эпицентр
    В Таллинне откроется новая частная клиника, но ее репутация уже запятнана
    В ноябре в Таллинне на Пярнуском шоссе откроет свои двери новая частная клиника. Компания Novel Clinic, которая займет сразу 8 этажей, «выросла» из другого предприятия – 4Kliinik. 4Kliinik когда-то тоже заявляла об амбициозных планах и блестящих перспективах. Но на самом деле эта компания оставила после себя обманутых работников, неоплаченные счета и налоговые долги.
    В ноябре в Таллинне на Пярнуском шоссе откроет свои двери новая частная клиника. Компания Novel Clinic, которая займет сразу 8 этажей, «выросла» из другого предприятия – 4Kliinik. 4Kliinik когда-то тоже заявляла об амбициозных планах и блестящих перспективах. Но на самом деле эта компания оставила после себя обманутых работников, неоплаченные счета и налоговые долги.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: свершилось! Инфляция всего-то ничего: 8,5%
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение