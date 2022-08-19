Фирма Сыырумаа никак не может получить разрешение на реконструкцию Батарейной крепости

По словам принадлежащей Сыырумаа фирмы US Real Estate, задержка существенно повлияет на сроки осуществления работ, в то время как предприятие обязалось перед государством реконструировать морскую крепость в срок. Фото: Liis Treimann

Принадлежащая крупному бизнесмену Урмасу Сыырумаа US Real Estate до сих пор не получила разрешения на реконструкцию Батарейной крепости. Город не пояснил девелоперу и того, по какой причине задерживается выдача.

US Real Estate поинтересовалась у города Таллинна, почему выдачей разрешения на строительство никто не занимался в течение 50 дней. По словам фирмы, задержка существенно повлияет на сроки осуществления работ, в то время как предприятие обязалось перед государством реконструировать морскую крепость в срок.