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23 августа 2022 в 6:30 Поделиться:









Советские военные памятники перейдут в собственность государства

Нарвский танк был вывезен из Нарва-Йыэсуу 16 августа. Фото: Shutterstock

Правительство дало добро Департаменту полиции и пограничной охраны на передачу в государственную собственность нарвского танка и частей других военных памятников, вывезенных из Нарвы и Нарва-Йыэсуу 16 августа, сообщает пресс-служба правительства.

Помимо танка T-34 в разряд музейного имущества перейдут красная звезда и две мемориальные плиты с памятника красноармейцам в парке возле Нарвского замка, металлическое панно, снятое с расположенного возле шоссе в Нарва-Йыэсуу памятника «Три штыка», красная звезда и мемориальная плита с братской могилы погибших во Второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и Бастионом Виктория, а также якорь и мемориальный камень от памятника Мерикюласкому десанту на Хийеметса теэ в Нарва-Йыэсуу.