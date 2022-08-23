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    Советские военные памятники перейдут в собственность государства

    Нарвский танк был вывезен из Нарва-Йыэсуу 16 августа. Фото: Shutterstock

    Правительство дало добро Департаменту полиции и пограничной охраны на передачу в государственную собственность нарвского танка и частей других военных памятников, вывезенных из Нарвы и Нарва-Йыэсуу 16 августа, сообщает пресс-служба правительства.

    Помимо танка T-34 в разряд музейного имущества перейдут красная звезда и две мемориальные плиты с памятника красноармейцам в парке возле Нарвского замка, металлическое панно, снятое с расположенного возле шоссе в Нарва-Йыэсуу памятника «Три штыка», красная звезда и мемориальная плита с братской могилы погибших во Второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и Бастионом Виктория, а также якорь и мемориальный камень от памятника Мерикюласкому десанту на Хийеметса теэ в Нарва-Йыэсуу.

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