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    Нарва до и после танка: никто не хотел отвечать

    По оценке политического обозревателя Эльконда Либмана, нарвские политики намеренно упустили шанс полюбовного решения вопроса о переносе танка-памятника. Фото: Liis Treimann

    Страх – никудышный советник, а боязнь сделать что-то не то накануне начала активной предвыборной кампании – ровно из той же оперы, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

    Нарвская политическая ситуация накануне «танкового сражения» и сразу после него эту мысль ничуть не опровергает, а лишь подтверждает. Следует оговорить, что речь здесь идет о ситуации не вообще в Нарве, а в среде нарвских политиков. Казалось бы, в марте предстоят не муниципальные выборы, в которых (пока еще!) принимают участие все достигшие электорального возраста жители приграничного города, а парламентские, доступные только для граждан ЭР. Но в том-то и дело, что политики полагают, что смотрят шире и глубже.

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