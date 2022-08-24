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24 августа 2022 в 9:56 Поделиться:









Организаторы мероприятий зализывают раны: выплат дивидендов пока можно не ждать

По словам руководителя компании Folk Massedesse Ялмара Вабарна, конкуренция в сфере развлечений стала жесткой. Фото: Margus Ansu

Предприятия сферы услуги и развлечений в этом году зализывают раны – выплат дивидендов они пока не ожидают, заявил глава развлекательной компании BDG Holdings Пеэтер Ребане в передаче радио Äripäev «Горячий стул».

«Этот год – год зализывания ран. Даже если вы что-то зарабатываете, это идет на латание старых дыр или инвестирование», – сказал Ребане.

Основными направлениями деятельности BDG Holgins являются оперирование концертным залом и кафе, а также организация мероприятий. В прошлом году компания понесла убытки в размере почти 170 000 евро, а оборот составил чуть менее 1,4 миллиона евро. «Если следующий год пройдет хорошо, можно будет говорить о выплате дивидендов владельцам», – добавил Ребане. По его словам, убытки возникли тогда, когда введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения съели оборот компании, а зарплату сотрудникам все еще приходилось платить.

Сандер Ильвес, глава компании ProSolutions, организующей Beach Grind и другие мероприятия в Пярну, также отмечает, что в прошлом году приходилось сводить концы с концами. Согласно годовому отчету, в 2021 оборот ProSolution составил чуть более одного миллиона евро, а прибыль – 192 000 евро.

Ильвес говорит, что в этом году люди жаждут мероприятий: «Если три года сидишь дома, на четвертый все же хочется выйти. Но сейчас никто из организаторов не решается брать на себя серьезные риски».

По словам руководителя компании Folk Massedesse Ялмара Вабарна, конкуренция в сфере развлечений стала жесткой. Сама Folk Massedesse занимается организацией концертов. «Людей не хватает на каждое мероприятие. Выживет тот, кто может предложить качество. Вопрос в том, что получит взамен сам организатор».